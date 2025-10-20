Lepa Brena wird 65: 6 Fakten, die ihr noch nicht über die Pop-Ikone wusstet

Heute dreht sich alles um die Pop-Ikone und gebürtige Jugoslawin Lepa Brena! Die legendäre „Hajde da se volimo“-Sängerin feiert nämlich einen runden Geburtstag – und auch wenn man es ihr wirklich nicht ansieht, wird sie heute 65 Jahre alt.

1. Fakt: FAHRETA JAHIĆ

Lepa Brena heißt eigentlich Fahreta Jahić und wurde in Tuzla (heute Bosnien und Herzegowina) geboren. 1979 zog sie nach Belgrad, um dort Mathematik zu studieren. Ihren berühmten Künstlernamen bekam die Pop-Ikone bereits zu Schulzeiten: In ihrem Volleyballverein war sie als Brena bekannt, da ihr Trainer fand, dass ihr richtiger Name Fahreta im Vergleich zu den anderen Spielerinnen zu lang sei. So gab er ihr diesen Spitznamen – und er sollte sie ein Leben lang begleiten.

Ihr erster Manager, Saša Popović, vermarktete den Star später unter dem Namen Brena weiter. Der verstorbene, bekannte Radiomoderator Milovan Ilić Minimaks fügte schließlich „Lepa“ (bedeutet „die Schöne“) hinzu – und damit war der Grundstein für Lepa Brenas Karriere mit Slatki Greh gelegt.

2. Fakt: BRENA – LEPA BRENA

Dem Künstlernamen Lepa Brena mangelte es nicht lange an Bekanntheit. Schon bald übernahmen zahlreiche Restaurants, Lokale und Geschäfte ihren Namen. In der serbischen Stadt Donja Rača wurde sogar eine Straße nach ihr benannt.

Das größte Gebäude in Užice trägt – in Anspielung auf Brenas Körpergröße – ebenfalls den Namen „Lepa Brena“. Weitere Gebäude, die ihren Namen tragen, finden sich in Ruma, Kragujevac und Jagodina. Damit wird der jugoslawischen Musiklegende nicht nur Ehre erwiesen, sondern auch Liebe und Respekt gezeigt.

3. Fakt: BARBIE

Lepa Brena hat nicht nur bei Erwachsenen einen bleibenden Eindruck hinterlassen, sondern auch die Kinderwelt geprägt. Im Jahr 1980 erschien die erste Lepa-Brena-Barbiepuppe als limitierte Auflage. Heute hat diese exklusive Sammlerpuppe einen Wert von mehreren Hundert Euro.

4. Fakt: MULTITALENT

Ein echtes Spektakel: Lepa Brena eröffnete 1985 die Olympischen Spiele in Sarajevo, der Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas. Im Rahmen ihrer Welttournee gemeinsam mit der Gruppe Slatki Greh sorgte sie für ein unvergessliches Opening.

Durch ihre internationalen Auftritte war Brena äußerst gefragt. Von 365 Tagen im Jahr trat sie 300 Mal auf – manchmal sogar zweimal am Tag, um ihre Fans zu begeistern. Nebenbei drehte sie exotische Musikvideos in verschiedenen Ländern, unter anderem in Afrika und Spanien.

5. Fakt: FAMILIE

Eine große und wichtige Rolle in Lepa Brenas Leben spielt die Familie. Die Sängerin ist seit mittlerweile drei Jahrzehnten mit ihrem Ehemann Slobodan „Boba“ Živojinović verheiratet und zog gemeinsam mit ihm die Söhne Stefan und Viktor groß.

Im Jahr 2000 wurde ihr achtjähriger Sohn Stefan entführt. Die Familie zahlte eine Million Euro Lösegeld. Danach legte sie eine künstlerische Pause ein und wanderte für zwei Jahre in die USA aus.

Bemerkenswert ist jedoch Brenas Sichtweise auf die Familie: Das Kind ihres Mannes Filip, der aus einer vorherigen Partnerschaft stammt, hat sie stets einbezogen und betrachtet ihn als ihr drittes Kind.

6. Fakt: UNERFÜLLTER WUNSCH

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, ist der Star im Grunde wie jeder andere. Sie liebt es, mit ihrer Nachbarin Kaffee trinken zu gehen, denn bei diesen Gesprächen kann sie eine fast therapeutische Wirkung erleben.

Doch auch Lepa Brena hat im Leben nicht alles leicht gehabt. Ihr einziger unerfüllter Wunsch ist es, eine Tochter zur Welt zu bringen.