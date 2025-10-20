Metallfremdkörper enthalten: Lidl ruft diese Süßigkeit zurück!

Der Discounter Lidl warnt vor möglichen gesundheitlichen Risiken bei bestimmten Chargen eines Produkts, das in fast ganz Deutschland verkauft wurde. Österreich ist nicht betroffen.

„Der niederländische Lieferant Biscuit international informiert über einen Warenrückruf“, vermeldet der deutsche Discounter Lidl am Montag auf seiner Homepage.

Grund für den Rückruf

Konkret handelt es sich um die „XXL Sondey Butterwaffeln mit Sirup, 560 g“. Grund für den Produktrückruf: Es bestehe die Möglichkeit, dass sich Metallfremdkörper in der Süßigkeit befinden. „Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt keinesfalls konsumieren“, warnt Lidl weiter.

Betroffen sind die Mindesthaltbarkeitsdaten:

09.12.2025

15.12.2025

16.12.2025

17.12.2025

22.12.2025

Die genannten Butterwaffeln wurden in Lidl-Filialen in ganz Deutschland verkauft – mit Ausnahme der Bundesländer Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das Unternehmen hat die betroffenen Chargen sofort aus dem Verkauf genommen.

Rückgabe und Erstattung

Das Produkt wurde nicht in Österreich verkauft, die Rückrufaktion betrifft ausschließlich Deutschland. Kundinnen und Kunden können die betroffenen Produkte in allen Lidl-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Andere Produkte des Lieferanten Biscuit international sowie weitere Artikel der Marke Sondey, die bei Lidl in Deutschland verkauft werden, sind von dem Rückruf nicht betroffen. Für weitere Informationen steht die Lidl-Hotline in Deutschland unter 00800 5435 5435 zur Verfügung.