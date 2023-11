LKW-Unfall auf Südosttangente sorgt für Mega-Stau

Dienstagmorgen ereignete sich auf der Südosttangente ein Zusammenstoß mit einem Lastwagen, was zur Sperrung eines Fahrstreifens führte. Der dadurch verursachte Zeitverlust belief sich auf mehr als eine Stunde.

Am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr führte ein LKW-Unfall auf der Wiener Südosttangente (A23) in Fahrtrichtung Vösendorf zu einer Sperrung eines Fahrstreifens in der Nähe des Handelskais. Im dichten Morgenverkehr bildete sich schnell eine lange Schlange auf der A23, die bis zur Wiener Nordrand Schnellstraße (S2) auf Höhe Hermann-Gebauer-Gasse zurückreichte.

eine Stunde Zeitverlust

Laut den Mobilitätsinformationen betrug der Zeitverlust gegen 07:30 Uhr bereits über eine Stunde. Sowohl auf der Donauufer Autobahn (A22) als auch auf sämtlichen Ausweichstrecken wie der Wagramer Straße (B8), dem Biberhaufenweg und der Raffinerie Straße herrschte Verkehrschaos. Zum genauen Unfallhergang lagen bisher keine Informationen vor.