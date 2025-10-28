Lkw-Unfall löst 13 Kilometer langen Stau auf Autobahn aus!

Auf der Inntalautobahn (A12) kam es am Dienstagmorgen im Baustellenbereich vor der Anschlussstelle Innsbruck-Ost zu einem Lkw-Unfall. Ein Fahrstreifen musste gesperrt werden, wodurch der Frühverkehr zeitweise komplett zum Stillstand kam.

Dienstagfrüh, gegen 6:20 Uhr, kam es laut ÖAMTC zu einem Lkw-Unfall auf der Inntal Autobahn (A12) vor der Anschlussstelle Innsbruck Ost in Fahrtrichtung Innsbruck. Der Unfall ereignete sich im Baustellenbereich, für die Dauer der Aufräumarbeiten musste ein Fahrstreifen gesperrt werden.

Lange Wartezeiten Richtung Kufstein

Näheres zum Unfallhergang war nicht bekannt. Im Frühverkehr bildete sich ein etwa 13 Kilometer langer Stau, rückreichend bis Wattens. Ab 7:15 Uhr verzeichneten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen bereits einen Zeitverlust von über einer Stunde. Auch in Fahrtrichtung Kufstein kam es auf der Inntal Autobahn (A12) sowie auf der Ausweichstrecke der Tiroler Straße (B171) zu Verzögerungen. Beim Grenzübergang Kufstein wurde zudem die Blockabfertigung für LKW aktiviert.