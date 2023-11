Lucky Car prüft Übernahme der Österreich-Standorte von ATU

Lucky Car, die größte heimische vertragsfreie Werkstattkette, prüft aktuell intensiv, die zuletzt in Schwierigkeiten geratenen Standorte von ATU in Österreich zu übernehmen. Ziel sei es, möglichst viele der 25 Werkstätten und der damit verbundenen knapp 430 Arbeitsplätze zu retten, wie Lucky-Car-Eigentümer Ostoja „Ossi“ Matic bekräftigt.

Die Kfz-Werkstatt- und -Fachhandelkette ATU mit Sitz im deutschen Weiden in der Oberpfalz wird den österreichischen Markt aufgrund zuletzt aufgetretener finanzieller Schwierigkeiten verlassen – wie in den letzten Tagen bereits in den Medien berichtet wurde. Insgesamt 25 Standorte in acht Bundesländern (Burgenland hat keinen ATU-Standort) und rund 430 Arbeitsplätze sind vom Rückzug betroffen.

Lucky Car, Österreichs größte vertragsfreie Werkstattkette mit Sitz in Wien, prüft daher nun intensiv, den Werkstättenbetrieb an möglichst vielen der 25 bisherigen ATU-Standorte zu übernehmen – eine entsprechende Absichtserklärung wurde am 24. November zwischen Lucky Car und ATU unterschrieben. „Wir führen eine Due-Diligence-Prüfung durch und hoffen bei entsprechendem Ergebnis, die Übernahme aller Werkstätten Anfang 2024 abschließen zu können“, so Ostoja „Ossi“ Matic, Gründer und Eigentümer von Lucky Car, in einer ersten Stellungnahme.

Matic betont dabei: „Wir möchten mit unserem bewährten und erfolgreichen Geschäftskonzept die Standorte zukunftsfit machen und so möglichst viele Arbeitsplätze sichern. Als Marktführer im Bereich der vertragsfreien Kfz-Werkstätten setzen wir uns dafür ein, diese Betriebe zu erhalten und einen langfristigen Fortbestand zu gewährleisten.“

„Neben dem Erhalt der Arbeitsplätze möchten wir natürlich auch den bestehenden Kunden einen oft mühsamen Wechsel der Werkstatt ersparen und in Zukunft die beste Qualität bieten – so wie das bei Lucky Car üblich ist. Auch das bestärkt uns in unseren aktuellen Bestrebungen“, so Matic weiter.

Expansionskurs mit ausgeklügeltem System

Lucky Car eröffnete 2008 seine erste Werkstatt in Brunn am Gebirge, direkt vor den Toren Wiens. Durch einen ausgeklügelten Mix aus Franchise- und Eigenstandorten konnte das Werkstattnetz in den letzten 15 Jahren auf 44 Standorte in ganz Österreich und zwei weitere in der Schweiz ausgeweitet werden.

„Wir ruhen uns aber nicht auf unseren Erfolgen in der Vergangenheit aus, sondern möchten auch in Zukunft weiterwachsen. Das gelingt uns allerdings nur mit bester Qualität und vollem Fokus auf die Kundenzufriedenheit, das ist unsere Daseinsberichtigung als vertragsfreie Werkstattkette. Und genau diesen Anspruch und diese Werte können wir hoffentlich in Zukunft auch in den ATU-Standorten implementieren“, so „Ossi“ Matic.

Zu möglichen Details und weiteren Informationen in Bezug auf die mögliche Übernahme können aufgrund der aktuell laufenden Due-Diligence-Prüfung zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Stellungnahmen gemacht werden. Über neue Entwicklungen wird Lucky Car die Medien umgehend in Kenntnis setzen.