„Macht euch bereit“: Kickl-Anhänger rufen zu Demo auf

Die aktuellen politischen Entwicklungen in Österreich haben zu einem deutlichen Aufruhr geführt. Der Regierungsbildungsauftrag für Bundeskanzler Karl Nehammer stößt auf Widerstand, besonders seitens der Anhänger des freiheitlichen Wahlsiegers Herbert Kickl.

Diese rufen zu einer großen Demonstration auf, die sich gegen die Entscheidung des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen richtet.

Kritik an Ausschluss von Kickl

In einschlägigen Telegram-Kanälen wird unter dem Slogan „Macht euch bereit“ zu einem Massenprotest in Wien aufgerufen. Der geplante Protest, der am 9. November stattfinden soll, nimmt bewusst Bezug auf ein sensibles Datum: Es ist der Jahrestag der Novemberpogrome von 1938.

Die Demonstranten planen, vom Heldenplatz aus über die Wiener Ringstraße zu marschieren. Ihr Protest richtet sich gegen eine mögliche Koalition jener Parteien, die bei den Nationalratswahlen keine Mehrheit erzielt haben.

Vorbereitung und Erwartungen

Der Beginn der Demonstration ist auf 14 Uhr festgelegt. Auch die Wiener Polizei hat auf die geplanten Proteste reagiert. In einer Stellungnahme auf der Plattform X gab sie an, dass derzeit kein Verbot der Veranstaltung vorgesehen sei.

Die Organisatoren rechnen mit einer hohen Teilnahme und hoffen auf zehntausende Teilnehmer. Dennoch bleibt abzuwarten, wie viele letztendlich dem Aufruf folgen werden.