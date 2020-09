Magenta und MTEL: Über 250 Ex-Yu Kanäle und das schnellste Internet zu einem unschlagbaren Preis!

Mit gigakraft, der modernsten Netztechnologie von Magenta und dem unschlagbaren TV-Angebot von MTEL Austria können seit kurzem viele Kunden von der besten TV-Unterhaltung und stabilen Bandbreiten profitieren.

Im Bobby Klik Shop auf der Ottakringer Straße 61 können Kunden alles finden, was sie in ihrem Haushalt brauchen – stabiles und schnelles Internet, Smartphones, Handys und einzigartige TV-Angebote, die Magenta ins Leben gerufen hat. Seit kurzem startete eine neue Aktion, die ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet! Wir sprachen mit Mijodrag Đorđević, dem Geschäftsführer von Bobby Klik, der uns verraten hat, um welches Angebot es geht.

KOSMO: Seit kurzem bieten Magenta und MTEL Austria ihren Kunden den günstigen MTEL TV-Tarif sowie das schnelle Internet gigakraft an. Können Sie uns sagen, was im Tarif alles inkludiert ist?

Mijodrag Đorđević: Dieses Angebot ist das Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Magenta und MTEL Austria. In unserem Shop haben wir sehr viele Kunden aus dem ehemaligen Jugoslawien, für die das Angebot eine extrem gute Möglichkeit ist, Kanäle aus den Balkanländern dank dem stabilsten Internet, das es in Österreich gibt, einwandfrei zu genießen. Das Fernsehen läuft über Magenta-Internet und das MTEL TV-Paket. Der Kunde bekommt eine Box, über die er 250 Ex-Yu Kanäle streamen kann. Außerdem steht den Kunden eine App zur Verfügung, die das ganze Programm auf dem Handy anzeigt. Damit verpasst man keine Folge seiner Lieblingsserie.

Was sind die Vorteile dieses Angebots?

Neben der Qualität der Leitung, mehr als 250 Ex-Yu Kanälen und der App sind weitere zahlreiche Vorteile mit diesem Paket verbunden. Beim MTEL TV ist die Box gratis. Es gibt keine Aktivierungsgebühr und auch die Servicepauschale fällt weg. Ganz wichtig zu betonen ist, dass man die Box überall mit sich nehmen kann. Das heißt, sie ist nicht an eine IP-Adresse gebunden und man kann sie zu einem anderen Ort mitnehmen.

Sie haben die gigakraft erwähnt. Was kann man sich genau darunter vorstellen?

gigakraft ist ein kraftvolles und schnelles Netz und die größte Innovation von Magenta. Wir können unseren Kunden sowohl Festnetz- als auch mobiles Internet anbieten, wobei das Festnetz eigentlich bevorzugt wird, weil das die stabilste Leitung ist. Dieses zählt momentan sogar zu den besten in ganz Österreich.

Heutzutage passieren mehr Datentransfers als wirklich telefoniert wird. Mit dem Festnetz- bzw. Kabelinternet sind auch hohe Datentransfers von bis zu einem Terabyte möglich, was sehr viel ist. Das ist der Riesenvorteil von Kabelinternet. Deswegen empfehlen wir unseren Klienten, komplett auf dieses umzusteigen. Die Kunden bekommen auch einen Router dazu, mit dem sie auch eine WLAN-Verbindung in der Wohnung haben.

An wen können sich Kunden wenden, wenn sie Ihre Tarife haben wollen? Was wären die ersten Schritte?

Sie können gerne in den Shop kommen oder uns anrufen. Die Mitarbeiter sprechen auch alle Ex-Yu Sprachen und können problemlos mit den Kunden kommunizieren. Uns gibt es schon seit über 20 Jahren und wir bieten einen Komplettservice rund um Internet, TV und Handytarife an.

Mit dem neuen Angebot von Magenta und MTEL können die Kunden schneller surfen und fernsehen. Ab September ist es dann soweit und das sogar drei Monate lang gratis!

„Ich bin davon überzeugt, dass wir mit unserem tollen Angebot noch viele weitere Menschen aus dem Ex-Yu Raum ansprechen können. Mit uns bekommen sie garantiert eine stabile Leitung, ein tolles Fernseh-Erlebnis und das in einer Top-Qualität sowie zu einem unschlagbaren Preis. Die Aktion verbindet das Beste von Magenta und MTEL”, erklärt Miroslav Kotus, Account Manager bei Magenta.

Kontakt

Bobby klik

Ottakringer Straße 61, 1160 Wien

Tel.: 01 403 21 48; 0676 6666 113

www.bkmobile.at