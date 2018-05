Mai-Horoskop: Das erwartet dich in diesem Monat!

So gut wie nichts reizt uns mehr als das Wissen über unsere Zukunft. Somit ist es auch wenig verwunderlich, dass wir uns zunehmend mit Astrologie und unseren Sternzeichen befassen. KOSMO wagte für euch einen Blick in die Sterne.

Widder (21.3. – 20.4.)

Lassen Sie es nicht zu, dass andere Sie daran hindern, sich Ihre Wünsche zu erfüllen! Der Frühlingsbeginn kann Sie auf verschiedene Weise beeinflussen, seien Sie darauf vorbereitet. Ähnliches gilt auch für die Karriere. Veränderungen am Arbeitsplatz sind möglich und können Sie Nerven kosten. Atmen Sie tief durch und machen Sie sich ruhig an die Lösung der potentiellen Probleme. Der Mai ist günstig, um den idealen Partner zu finden.

KOSMO-RAT: Was man wirklich will, das ist auch möglich!

LESEN SIE AUCH: Liebeshoroskop: Diese Sternzeichen bleiben ewig zusammen Wenn es um die große Liebe geht, scheiden sich die Geister. Manche glauben, dass Seelenverwandte existieren, andere wiederum verlassen sich auf die Sterne.

Stier (21.4. – 20.5.)

Dies ist Ihr Monat, gehen Sie ihn energisch an! Ihre Gesundheit und Energie lassen Sie nicht im Stich, was aber nicht bedeutet, dass Sie sich nicht von Zeit zu Zeit ausruhen sollten. In der Arbeit warten viele Aktivitäten, die Sie leicht meistern werden. Nehmen Sie Veränderungen mit einem Lächeln hin und lassen Sie sich dadurch nicht stören. In der Liebe erwarten Sie Probleme, die mit etwas Aufmerksamkeit und Ehrlichkeit lösbar sind.

KOSMO-RAT: Lieber zweimal messen und einmal schneiden!

Zwilling (21.5. – 21.6.)

Das wärmere Wetter weckt Ihre Energie und Ihren Elan. Obwohl Ihre Gesundheit super ist, sind unerwartete Erkältungen oder Ermüdung möglich. Beugen Sie dem mit vitaminreicher Ernährung und körperlicher Aktivität vor. In der Arbeit werden Sie sehr erfolgreich sein, was sich auch auf Ihre persönlichen Beziehungen überträgt. Ein großes Projekt beginnt oder endet.

KOSMO-RAT: Ein Apfel am Tag ersetzt den Hausarzt!

Auf der nächsten Seite geht es weiter…