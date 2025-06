Makabrer Fund in Belgrad: Sarg treibt mitten am Tag im Fluss

Ein makabrer Fund sorgt in Serbien für Gesprächsstoff: Mitten am Tag trieb ein Sarg im Fluss Save durch Neu-Belgrad – und löste in sozialen Medien kuriose Reaktionen aus.

Ein treibender Sarg im Fluss Save sorgte in Neu-Belgrad, einem Stadtteil der serbischen Hauptstadt, für Aufsehen. Das ungewöhnliche Schauspiel wurde mitten am Tag beobachtet und auf der Instagram-Seite „nbgd.vesti“ dokumentiert. Auf dem dort veröffentlichten Video ist deutlich zu erkennen, wie ein Sarg langsam von der Strömung getragen wird. Ob sich etwas – oder jemand – im Inneren des Sarges befand, ist bislang nicht bekannt.

Humorvolle Reaktionen

„Alles Mögliche treibt im Fluss, aber Särge. Fluss Save, Neu-Belgrad“, kommentierten die Betreiber der Instagram-Seite den außergewöhnlichen Fund. In den sozialen Medien löste der schwimmende Sarg eine Welle humorvoller Reaktionen aus. „Jemand hat Djenka verloren“, „Wo ist der Opa?“ und „Ist er leer?“ lauteten einige der Kommentare unter dem Video, wie das Portal Telegraf.rs berichtet.

Behörden ermitteln

Das serbische Innenministerium bestätigte inzwischen, dass der Sarg geborgen wurde. Die Ermittlungen zur Herkunft des ungewöhnlichen Fundes laufen noch. Erste Untersuchungen deuten auf einen möglichen Diebstahl aus einem Bestattungsunternehmen hin, wobei genauere Umstände noch unklar sind. Ob es sich um einen schlechten Scherz handelte oder andere Motive dahinterstecken, wird derzeit untersucht.

Die Save, ein wichtiger 945 Kilometer langer Nebenfluss der Donau, durchfließt Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina sowie Serbien und mündet in Belgrad in die Donau. Der Flussabschnitt in Neu-Belgrad wird regelmäßig von Spaziergängern frequentiert und gilt als beliebtes Naherholungsgebiet.

📍 Ort des Geschehens