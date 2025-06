Sonniger Sommertag in Wien mit 26 Grad genießen

Der perfekte Sommertag meldet sich zurück – doch das Wetter-Drama steht bereits in den Startlöchern. Der Sommer zeigt sich heute von seiner allerschönsten Seite: Strahlend blauer Himmel über Wien, die Sonne dominiert unangefochten das Geschehen, und mit angenehmen 26 Grad fühlt sich der Tag an wie aus dem Bilderbuch. Schon am frühen Morgen lockte das klare Wetter mit frischen 13 Grad die ersten Jogger und Radfahrer ins Freie – perfekte Bedingungen für alle, die den Tag aktiv beginnen wollen.

Wetter in Wien und Umgebung

In der Bundeshauptstadt herrscht heute Bilderbuch-Wetter: Bei strahlendem Sonnenschein und null Prozent Bewölkung klettert das Thermometer auf angenehme 26 Grad. Der Wind weht nur sanft mit knapp über 3 km/h aus nordöstlicher Richtung – gerade genug für eine erfrischende Brise. Mit einer Luftfeuchtigkeit von nur 28 Prozent fühlt sich die Wärme angenehm trocken an.

Die Nacht: Bringt mit 18 Grad noch immer laue Temperaturen – ideal für lange Sommerabende auf der Terrasse oder im Gastgarten. Der hohe Luftdruck von 1024 hPa garantiert stabiles Schönwetter.

Wetter in ganz Österreich

Osten: Eisenstadt präsentiert sich ähnlich sonnenverwöhnt wie Wien. Mit bis zu 26 Grad und völlig klarem Himmel herrschen auch im Burgenland perfekte Sommerbedingungen.

Süden: In Graz und Klagenfurt strahlt die Sonne bei angenehmen 25 bis 26 Grad. Besonders in der Steiermark zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite – null Bewölkung und trockene Luft.

Zentrum: St. Pölten und Linz genießen ebenfalls sonniges Sommerwetter. In Oberösterreich weht der Wind etwas kräftiger, was für zusätzliche Erfrischung sorgt. Die Temperaturen erreichen bis zu 25 Grad.

Westen: Während Bregenz und Salzburg noch sonnig bleiben, zeigt sich in Innsbruck bereits ein Vorgeschmack auf kommende Wetterkapriolen – vereinzelt ziehen erste Wolken auf, und es kann zu leichten Regenschauern kommen.

Wettertrend für die kommenden Tage

Morgen, Samstag: Wien erlebt einen weiteren Traumtag! Die Sonne strahlt bei bis zu 31 Grad vom wolkenlosen Himmel. Ein Hauch von Hochsommer kehrt zurück – perfekt für alle Outdoor-Aktivitäten.

Sonntag: Hier kommt die große Wende! Heftige Gewitter mit starkem Regen (bis zu 13 Liter pro Quadratmeter) ziehen über Wien hinweg. Die Temperaturen erreichen zwar noch immer sommerliche 32 Grad, doch der Wind frischt deutlich auf.

Österreich-Trend: Während der Osten und Süden am Sonntag von den stärksten Gewittern betroffen sind, bleibt es im Westen etwas milder. Salzburg und Innsbruck erwarten ebenfalls Regen, aber nicht ganz so intensiv wie in Wien und Graz.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie die beiden perfekten Sommertage optimal aus! Heute und morgen herrschen ideale Bedingungen für Grillabende, Freibadbesuche oder Radtouren. Aber: Denken Sie bereits jetzt an Sonntag und planen Sie Indoor-Alternativen. Die Gewitter werden heftig – perfekt für einen gemütlichen Tag im Museum oder Kino. Wer am Sonntag trotzdem raus muss: Regenschirm und wasserfeste Kleidung sind Pflicht!