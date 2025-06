Sommerliche Höchstwerte in Wien – Sonnenschein pur

Die Sonne regiert heute über der Bundeshauptstadt – bei strahlendem Himmel und angenehmen Temperaturen lädt Wien förmlich zu einem ausgedehnten Spaziergang ein. Der astronomische Sommeranfang zeigt sich von seiner schönsten Seite.

Wetter in Wien und Umgebung

Wien präsentiert sich heute in absoluter Hochform: Bei wolkenlosem Himmel und morgendlichen 12 Grad steigen die Temperaturen bis zu 28 Grad an – perfektes T-Shirt-Wetter für alle Outdoor-Aktivitäten. Ein sanfter Nordostwind mit 3 km/h sorgt für die nötige Erfrischung, während die geringe Luftfeuchtigkeit von nur 28 Prozent für angenehm trockene Verhältnisse sorgt.

Der Abend verspricht mit 26 Grad ebenfalls traumhaft zu werden – ideal für Schanigärten und Spaziergänge entlang der Donau. In der Nacht kühlt es auf milde 18 Grad ab, was erholsamen Schlaf bei offenem Fenster garantiert.

Wetter in ganz Österreich

Osten: Eisenstadt folgt Wiens Beispiel mit strahlendem Sonnenschein und bis zu 26 Grad. St. Pölten zeigt sich ähnlich freundlich bei maximalen Temperaturen von 26 Grad.

Süden: Graz und Klagenfurt genießen ebenfalls perfektes Sommerwetter – beide Städte erreichen angenehme 25 bis 26 Grad bei wolkenfreiem Himmel.

Zentrum: In Linz dominiert die Sonne bei bis zu 25 Grad, während Salzburg mit 27 Grad sogar noch etwas wärmer wird.

Westen: Bregenz am Bodensee erreicht 27 Grad bei praktisch wolkenlosem Himmel. Einzig Innsbruck zeigt sich heute etwas launischer – hier können vereinzelt leichte Regenschauer bei 27 Grad auftreten.

Wettertrend für die kommenden Tage

Samstag wird Wien noch einen Gang höher schalten: Bei strahlendem Sonnenschein klettern die Temperaturen auf bis zu 31 Grad – ein echter Sommertag, wie man ihn sich wünscht. Auch österreichweit dominiert die Sonne mit Spitzenwerten um die 30-Grad-Marke.

Sonntag bringt dann die große Wende: Nach einem heißen Start mit bis zu 33 Grad in Wien ziehen am Nachmittag kräftige Gewitter auf. Mit bis zu 13 Litern Regen pro Quadratmeter und starken Windböen von 15 km/h wird es richtig ungemütlich. Ähnlich dramatisch gestaltet sich die Lage in ganz Österreich – von Salzburg bis Graz sind intensive Regenfälle zu erwarten.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie die nächsten beiden Tage voll aus! Bei diesem Bilderbuch-Wetter sollten Sie unbedingt raus an die frische Luft. Planen Sie aber für Sonntag bereits indoor Aktivitäten – die Gewitter werden heftig. Vergessen Sie bei den hohen Temperaturen am Wochenende nicht auf ausreichend Sonnenschutz und trinken Sie viel Wasser. Der Sommer zeigt schon mal, was er drauf hat!