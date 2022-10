Mann gibt vor tot zu sein, um Arbeitsplatz zu ergattern

Josh Nalley aus Kentucky (USA) hat sich einen großen Traum erfüllt. Er hat sich seinen Traum-Arbeitsplatz ergattert. Wie er das geschafft hat? Ganz einfach: er hat 321 Tage lang Videos auf TikTok hochgeladen, die ihn als Leiche zeigen. Logisch!

Josh Nalley hatte eine grandiose Idee, wie er sich bei seiner Lieblingsserie CSI: Vegas für einen Rolle bewerben kann. Der Mann, auf TikTok auch bekannt unter dem Nickname @living_dead_josh, nahm hingebungsvoll an 321 Tagen jeweils ein Video auf in denen er auf dem Boden liegt und vorgibt tot zu sein. Familie und Freunde haben ihm teilweise dabei geholfen, wie der – letzten Endes – Schauspieler in seiner Dankesrede auf TikTok erklärte.

Nach 321 beschwerlichen Tagen vor der Kamera ereilte ihn sein TikTok-Ruhm und einige seiner Videos gingen viral. Als das die Produktionsfirma von CSI: Vegas bemerkte, meldete sie sich kurzerhand bei ihm und bot ihm eine Rolle als Leiche an.

Nicht sprechen

Im Interview mit dem amerikanischen The Courier-Journal betonte er, als Schauspieler keinerlei Erfahrung zu haben, er aber mit seinen Videos im Laufe der Zeit gelernt habe, eine Leiche überzeugend darzustellen. Wie Nalley noch erklärt, möge er es nicht vor der Kamera zu sprechen: “(…) aber ich kann da liegen und ziemlich leicht so tun, als wäre ich tot.“

Auch sein eigenes Kunstblut hat sich der Leichen-Schauspieler zusammengemischt und an seiner Technik gefeilt: “Zuerst konnte man mich atmen sehen oder das Kunstblut sah wirklich schlimm aus. Ich habe das Blut abgeschafft und bin besser darin geworden, den Atem anzuhalten.”

Perfekte Leiche

Das Geheimnis eines perfekten Leichen-Videos liegt darin, so Nalley, dass die Kamera sich etwas bewegt, damit es nicht nur wie ein Foto aussieht. Gut zu wissen!

Würden Sie für Ihren Traumjob auch so einen Körpereinsatz zeigen? Natürlich! Aber nur für den Traumjob!

Ja! Für jeden Job!

Zu viel Aufwand...

Mag mich nicht schmutzig machen.

Ähhh... als TikTok Star - logisch! Ergebnisse

Loading ... Loading ...

Lesen Sie auch: Vergewaltigt & gefoltert: Mädchen tot in Koffer gefunden Das Mädchen soll ermordet, vergewaltigt und gefoltert worden sein.

Mann bewusstlos geschlagen - Polizei findet kleinen Sohn tot In Folge dürfte der Täter die Geldtasche und das Mobiltelefon des Mannes an sich genommen und die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen haben.

Social-Media-Opfer? 14-Jähriger tot im Zimmer aufgefunden Leon starb in seinem Haus, nachdem er an der „Blackout Challenge“ teilgenommen hatte, die auch zum Tod von Archie Battersby geführt hatte.