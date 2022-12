Mann lebte jahrelang in Shopping-Mall – und keiner hat’s gemerkt! (VIDEO)

Der US-Amerikaner Michael Townsend lebte vier Jahre lang in einer geheimen Wohnung in einer Shopping-Mall, und wurde nicht entdeckt!

Die Idee dazu kam ihm vor mehr als zehn Jahren, als er aus seiner Wohnung delogiert wurde und sich einen neuen Platz zum Leben und ein Obdach suchen musste. Da fiel ihm ein, dass er während der Bauarbeiten an einer Shopping Mall auf Rhode Island einen leerstehenden Raum zwischen den Mauern gesehen hatte, und er beschloss kurzerhand, dort zu kampieren.

Obwohl die Ereignisse mittlerweile mehr als zehn Jahre zurückliegen, hat sich Townsend erst kürzlich dazu durchgerungen, öffentlich darüber zu sprechen. Seine Wohnung in der Shopping Mall hat Michael gemütlich eingerichtet, mit einem Fernseher, einem Sofa und mehreren Sesseln und Konsolenspielen. Gelegentlich hat er sogar seine Freunde in die 70 Quadratmeter große Wohnung eingeladen.

Während der vier Jahre, die er in der Wohnung gelebt hat, musste Michael die WC-Anlage in der Mall benutzen, weil er in seinem umgebauten Bereich kein fließendes Wasser hatte. Der Mann, der übrigens Künstler von Beruf ist, lebte ziemlich glücklich in seiner Bleibe, bis er einen großen Fehler machte.

Er lud nämlich eine Künstlerin aus Hong Kong in seine Wohnung ein, um sie zu beeindrucken, doch er war dabei nicht vorsichtig genug und wurde von der Security der Shopping Mall aufgefangen.

Letzten Endes musste er sich wegen einer Reihe von Verwaltungsübertretungen verantworten, doch der Richter war von Michaels Handlungen dermaßen beeindruckt, dass er es mit einer Verwarnung beließ. Die Shopping Mall hingegen hat ein Betretungsverbot für Michael erwirkt.

Geheime Wohnung in Shopping-Mall entdeckt!