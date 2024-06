Mann schmuggelt 135 Liter Alkohol in Shampoo- & Milchflaschen

In einer bemerkenswerten Grenzkontrollaktion am 21. Mai am Bündner Zollübergang La Drossa fiel den Schweizer Zollbehörden ein ungewöhnlicher Fund in die Hände. Ein Fahrer, dessen Wagen bis oben hin mit verschiedenen Flaschen gefüllt war, wurde gestoppt, und sein Fahrzeug einer näheren Inspektion unterzogen. Was auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche Ladung von Wasser-, Milch-, Shampoo- und Schnapsflaschen aussah, entpuppte sich bei genauerer Betrachtung als ein Transport von reinem Ethanol.

Der Fahrer, der offenbar versuchte, eine beachtliche Menge an Ethanol unversteuert in die Schweiz einzuführen, wurde auf der Stelle mit einer saftigen Geldstrafe im vierstelligen Bereich belegt. Diese beglich er umgehend. Sein Versuch, die Abgaben zu umgehen, scheiterte somit kläglich, und er sah sich gezwungen, samt seiner ungewöhnlichen Fracht nach Italien zurückzukehren.

Ethanol, das normalerweise als Zutat in alkoholischen Getränken, als Lösungs- und Desinfektionsmittel, in medizinischen sowie kosmetischen Produkten und sogar als Treibstoff Verwendung findet, stellt aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten eine begehrte Ware dar. Dennoch unterliegt der grenzüberschreitende Handel strengen Regulierungen und erfordert die Entrichtung von Abgaben.