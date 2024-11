Mann soll Frau bei Bimstation zu Oralsex gezwungen haben

In Wien-Landstraße kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem ernsten Vorfall, bei dem ein 46-jähriger Mann wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und Vergewaltigung festgenommen wurde. Die Ermittler der Landespolizeidirektion Wien berichten, dass das Geschehene in einem Tanzlokal seinen Anfang nahm.

Gegen 4 Uhr befand sich eine 53-jährige Frau zusammen mit einer Freundin in einem Tanzlokal in Wien. Ein ebenfalls anwesender Bekannter der Frauen, ein 46-jähriger Mann aus der Dominikanischen Republik, soll laut Polizeiangaben die Frau unsittlich berührt haben. Er soll ihr ans Gesäß gefasst und ohne Einverständnis versucht haben, sie zu küssen. Die Betroffene machte dem Mann unmissverständlich klar, dass sie sein Verhalten nicht toleriert.

Vorfall an der U-Bahnstation

Nachdem die Frauen das Lokal verlassen hatten, folgte ihnen der Mann. Gemeinsam nutzten sie die öffentlichen Verkehrsmittel. An der U-Bahn-Station Schlachthausgasse stiegen der 46-Jährige und die Frau aus. Laut Polizeiangaben setzte sich die Frau auf eine Bank an der Straßenbahnstation, wo der Mann sich entkleidete und sie gewaltsam zum Oralsex zwang. Ein Passant, der die Situation beobachtete, alarmierte umgehend die Polizei.

Lesen Sie auch: Bub in Wien getötet: Mutter unter Verdacht, psychische Erkrankung möglichIn Wien-Favoriten wurde ein vierjähriger Junge tot in seiner Wohnung entdeckt, die Mutter steht unter Verdacht, ihn getötet zu haben.

Bub in Wien getötet: Mutter unter Verdacht, psychische Erkrankung möglichIn Wien-Favoriten wurde ein vierjähriger Junge tot in seiner Wohnung entdeckt, die Mutter steht unter Verdacht, ihn getötet zu haben. Niclas M. in Österreich auf Streife - mit Hitlerbärtchen (FOTOS)Der 18-jährige Niclas Matthei, bekannt als 'Anzeigenhauptmeister', verteilt Strafzettel in Österreich und behauptet, Österreicher parken besser.

Niclas M. in Österreich auf Streife - mit Hitlerbärtchen (FOTOS)Der 18-jährige Niclas Matthei, bekannt als 'Anzeigenhauptmeister', verteilt Strafzettel in Österreich und behauptet, Österreicher parken besser. Wien: 33-Jähriger ejakuliert auf offener Straße auf FrauEin 33-jähriger Mann aus der Slowakei steht im Verdacht, einer 30-jährigen Frau gefolgt zu sein und sich dabei entkleidet zu haben.

Polizeiliche Maßnahmen und Ermittlungen

Der Verdächtige wurde von der Polizei festgenommen, zeigte sich jedoch bei seiner Vernehmung nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt. Die weiteren Ermittlungen führt die Außenstelle Zentrum Ost des Landeskriminalamts Wien durch.