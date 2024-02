Mann sticht neunjähriges und zehnjähriges Kind nieder

In Duisburg an einer Grundschule sollen ein 21-jähriger Mann und zwei Schüler – ein Bub und ein Mädchen – in einen Vorfall verwickelt gewesen sein, bei dem die beiden Kinder durch Messerstiche schwer verletzt wurden.

Am Mittwoch ereignete sich in der deutschen Stadt Duisburg eine gewaltsame Attacke. Zwei Kinder im Alter von 9 und 10 Jahren wurden in der Nähe einer Grundschule im Stadtteil Marxloh durch einen Messerangriff schwer verletzt.

Am Nachmittag kehrten die beiden Kinder blutüberströmt zur Schule zurück. Eine Lehrerin entdeckte die Verletzungen und alarmierte sofort den Rettungsdienst. Berichten der deutschen „Bild“-Zeitung zufolge soll sich der Angriff auf dem Heimweg von der katholischen Volkssschule ereignet haben.

Ermittlungen laufen noch

Die Polizei ist derzeit am Tatort aktiv und führt Spurensicherungsmaßnahmen durch. Gleichzeitig werden Bemühungen unternommen, Zeugen ausfindig zu machen. Das Gebiet um die Schule ist abgeriegelt.

