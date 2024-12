Mann zündet schlafende Frau in U-Bahn an – tot

Ein erschütternder Vorfall ereignete sich in der New Yorker U-Bahn: Eine schlafende Frau wurde in einem Waggon der U-Bahn-Linie F im Stadtteil Brooklyn angezündet und starb noch am Tatort. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter innerhalb weniger Stunden festnehmen.

Laut Polizeiangaben ereignete sich die grausame Tat, während das Opfer in der U-Bahn unterwegs war. Die zur Hilfe eilenden Einsatzkräfte konnten die Flammen zwar rasch löschen, doch die Frau konnte nicht mehr gerettet werden. Zeugen berichteten von einem intensiven Brandgeruch, der die Einsatzkräfte zum brennenden Waggon führte. Dort bekämpften sie das Feuer mit einem Feuerlöscher.

Überwachungsvideo führte zur Festnahme

Der Verdächtige verhielt sich auffällig, indem er nach der Tat auf einer Bank am Bahnsteig saß und das Geschehen beobachtete. Die Körperkameras der Sicherheitskräfte filmten ihn dabei, was zu seiner Identifizierung führte. Mithilfe dieser Aufnahmen konnten drei Schüler den Mann erkennen. Bereits acht Stunden nach der Tat wurde der Verdächtige festgenommen.

New Yorks Bürgermeister, Eric Adams, äußerte seine Bestürzung über den Vorfall: „Solches unmenschliches Verhalten hat in unseren U-Bahnen keinen Platz. Wir setzen alles daran, Gewalttäter schnell zur Rechenschaft zu ziehen.“ Details zum Opfer sind bislang nicht bekannt. Es ist jedoch bekannt, dass viele Obdachlose, insbesondere während der kalten Jahreszeit, die U-Bahn als Schutz vor der Kälte nutzen, da die Nächte in New York derzeit Temperaturen von bis zu minus zehn Grad erreichen.