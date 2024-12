Jugendliche attackieren Obdachlose mit Böllern

Drei Jugendliche warfen Böller auf das Zelt einer obdachlosen Frau in Spielberg, die erschrocken fliehen musste. Die Polizei zeigte die Täter wegen Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung an.

Am Sonntagabend ereignete sich im obersteirischen Bezirk Murtal ein Vorfall, bei dem drei Jugendliche Böller auf das Zelt einer obdachlosen Frau in Spielberg warfen. Die 54-Jährige erwachte durch den Lärm erschrocken und verließ das Zelt eilig. Während sie sich bei diesem Vorfall in Sicherheit bringen wollte, nahm sie noch ein davonfahrendes Auto wahr.

Polizeiliche Ermittlungen

Die Polizeiinspektion Knittelfeld konnte rasch die beteiligten Jugendlichen identifizieren. Die beiden 17-jährigen und ihr 16-jähriger Freund gaben an, die Böller gegen 21:00 Uhr auf das Zelt gerichtet geworfen zu haben, ohne zu wissen, dass sich die Frau darin befand.

Rechtliche Konsequenzen

Nach der Befragung im Beisein der Erziehungsberechtigten räumten die Jugendlichen ihr Verhalten ein, jedoch wurden sie von der Polizei wegen Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung angezeigt. Diese Maßnahmen gab die Polizei am Montag in einer Mitteilung bekannt. Der Vorfall verdeutlicht die Gefahren unüberlegter Handlungen und deren mögliche rechtliche Konsequenzen.

Quelle: LPD Steiermark