Erneuter Axtangriff in Wien: Polizei nimmt Verdächtigen fest

In Wien sorgte ein Vorfall in der Leopoldstadt für Aufsehen. Es wurde von einem Mann berichtet, der mit einer Axt bewaffnet Passanten mit dem Umbringen gedroht hatte. Die Polizei griff ein und konnte den 58-jährigen Verdächtigen an seiner Wohnadresse festnehmen.

Der alarmierende Vorfall ereignete sich späten Montagabend, als Anwohner der Polizei einen offensichtlich bedrohlichen Mann meldeten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte rasch die Identität des Mannes geklärt und er in seiner Wohnung aufgefunden werden.

Sicherstellung und Alkoholkonsum

Bei der Festnahme des Tatverdächtigen wurden keine weiteren Personen verletzt. Die beschlagnahmte Axt weist auf eine mögliche Gefahr für die Öffentlichkeit hin. Ein durchgeführter Alkoholtest beim Verdächtigen zeigte einen Wert von 2,3 Promille, was auf einen starken Alkoholeinfluss zum Zeitpunkt des Vorfalls schließen lässt.

Keine Erinnerung

In der anschließenden Befragung gestand der 58-Jährige, sich an das Geschehen nicht erinnern zu können. Dieser Zustand, möglicherweise beeinflusst durch den hohen Alkoholpegel, lässt Fragen bezüglich seiner Intentionen offen.

Rechtliche Maßnahmen

Die Staatsanwaltschaft Wien hat entschieden, den Mann vorerst auf freiem Fuß zu belassen, während weitere Untersuchungen laufen. Die genauen Umstände des Vorfalls und mögliche Motive werden derzeit noch ermittelt.