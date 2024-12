Alle Boni 2025: So könnt ihr euch tausende Euro holen

Österreichische Bürger können auch im Jahr 2025 von verschiedenen Förderprogrammen profitieren, die finanzielle Erleichterungen in wichtigen Lebensbereichen bieten. Dazu gehören Renovierungsmaßnahmen, die Reparatur von Elektrogeräten sowie der Ausbau erneuerbarer Energien. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Übersicht über die wichtigsten Förderprogramme.

Sanierungs- und Handwerkerbonus

Der Handwerkerbonus kehrt zurück: Er ermöglicht Steuerabzüge auf Dienstleistungen von Handwerksbetrieben. Dabei können 20 Prozent der reinen Arbeitskosten pro Jahr und Wohneinheit bis zu maximal 1.500 Euro geltend gemacht werden. Dies stellt eine Anpassung im Vergleich zu 2024 dar, als der Höchstbetrag noch bei 2.000 Euro lag. Die Arbeitskosten müssen dabei mindestens 250 Euro netto betragen. Die Beantragung ist online über handwerkerbonus.gv.at möglich und fördert sowohl die Renovierung von Wohnungen und Häusern als auch die Unterstützung heimischer Handwerksbetriebe.

Wer energieeffizient sanieren möchte, kann den Sanierungsbonus in Anspruch nehmen. Dieser fördert Maßnahmen wie Wärmedämmung, den Austausch von Fenstern oder die Installation nachhaltiger Heizsysteme. Je nach Maßnahme sind Zuschüsse in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Voraussetzungen variieren, lohnt sich ein Blick auf die Angebote der jeweiligen Landesregierungen oder auf umweltfoerderung.at. Die Registrierung ist bis spätestens Ende 2025 möglich, solange Budgetmittel zur Verfügung stehen.

Reparaturbonus und Klimabonus

Der Reparaturbonus unterstützt kleinere Reparaturen elektrischer und elektronischer Geräte mit bis zu 200 Euro pro Reparatur und übernimmt maximal 50 Prozent der Kosten. Voraussetzung ist, dass die Reparatur von einem zertifizierten Betrieb durchgeführt wird. Die Beantragung erfolgt online über reparaturbonus.at.

Mit dem Klimabonus werden je nach Wohnort und Infrastruktur zwischen 145 und 290 Euro pro Person ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt in zwei Raten: im Herbst 2024 und im Frühjahr 2025. Voraussetzung für den Erhalt ist ein Hauptwohnsitz in Österreich sowie ein Aufenthalt von mindestens 183 Tagen im Jahr. Besonders Familien profitieren, da der Bonus für jedes Haushaltsmitglied gewährt wird. Laut Klimaministerium erhalten auch Personen den Bonus, deren Anspruch erst im zweiten Halbjahr 2024 begründet wurde.

Für den Ausbau erneuerbarer Energien ist im Jahr 2025 eine Erhöhung des Budgets für Photovoltaik-Förderungen um etwa 15 Prozent geplant. Private Haushalte, Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe können Zuschüsse von bis zu 250 Euro pro Kilowattpeak erhalten. Zusätzlich stehen regionale Förderprogramme zur Verfügung.

Ab dem 1. Jänner 2025 wird das amtliche Kilometergeld für Autos sowie Motorräder und Motorfahrräder einheitlich auf 50 Cent pro Kilometer angehoben. Der Betrag für Mitfahrende steigt auf 15 Cent pro Kilometer. Auch Fahrradfahrer profitieren: Ab einer Strecke von mehr als einem Kilometer erhalten sie künftig 50 Cent pro Kilometer.

Neben diesen Förderungen gibt es 2025 weitere Änderungen: Ab Jänner tritt ein Einwegpfand auf Plastikflaschen und Dosen in Kraft. Außerdem steigen die Energiekosten durch das Auslaufen der Strompreisbremse durchschnittlich um 180 Euro pro Haushalt. Hinzu kommt eine Erhöhung der Netztarife um 73 Euro pro Haushalt.