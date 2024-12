Schadstoffe: Viele Proben von importierter Dubai-Schokolade „inakzeptabel“

Die Dubai-Schokolade, durch ein TikTok-Video berühmt, steht wegen fragwürdiger Inhaltsstoffe in der Kritik. Untersuchungen fanden Fremdfette, künstliche Farbstoffe und unerklärte Allergene.

Die sogenannte Dubai-Schokolade, die durch ein TikTok-Video der bekannten Food-Influencerin Maria Vehera ins Rampenlicht gerückt wurde, gilt als die Süßigkeit des Jahres. In dem viralen Clip, der mittlerweile über 98 Millionen Klicks verzeichnet, beißt Vehera genüsslich in eine der beliebten Leckereien. Seitdem gibt es die Schokolade in unterschiedlichsten Variationen weltweit zu kaufen – von Torten und Eiscremes bis zu Burgern.

Verdeckte Inhaltsstoffe

Der Enthusiasmus über die exotische Süßigkeit wird nun durch Bedenken der Lebensmittelsicherheit getrübt. Das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart hat in einer Untersuchung acht Proben der importierten Dubai-Schokolade analysiert. Dabei kam heraus, dass alle Proben aus Drittländern Mängel aufwiesen. Besonders bemerkenswert ist der Fund von Fremdfetten anstelle echter Schokolade in Produkten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zudem enthalten viele Proben künstliche Farbstoffe, die den Anteil wertgebender Zutaten höher erscheinen lassen sollen als er tatsächlich ist. In drei Proben aus der Türkei wurde nicht deklarierter Sesam gefunden, was für Allergiker eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellen könnte.

Ermittlungen und Reaktionen

Peter Hauk, der Verbraucherschutzminister, äußerte seine Besorgnis über die Ergebnisse der Untersuchung und nannte das Ergebnis „inhaltlich inakzeptabel“, da es von Betrug bis hin zu möglichen Gesundheitsgefährdungen reiche. Um der Situation gerecht zu werden, plant das Untersuchungsamt Stuttgart ein deutschlandweites Sonderprogramm zur weiteren Analyse der Dubai-Schokolade, sowohl von internationalen als auch europäischen Herstellern.

Lesen Sie auch: Tiktoker machen aus Dubai-Schokolade eine Jugoschokolade Schokolade verbindet Kulturen, weckt Kindheitserinnerungen und ist ein Dauerbrenner auf Social Media. Doch während die „Dubai-Schokolade“ in vielen

Advent u Zagrebu: "Dubai-Fritule" sind Kassenschlager Die Dubai Schokolade ist der neue Trend auf dem Adventsmarkt in Zagreb und zieht Dessertliebhaber an.

Tchibo kreiert aus Dubai-Schokolade neuen Kaffee Die Dubai-Schokolade, eine exotische Köstlichkeit, erobert das Internet und steigert die Nachfrage.

Ob die aktuelle Entwicklung und die dadurch verursachten Negativschlagzeilen den Trend um die Dubai-Schokolade nachhaltig beeinflussen werden, bleibt abzuwarten.