Geheimakte: Behörden kannten Gefahr des Weihnachtsmarkt-Attentäters

Ein absichtlicher Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg endete tragisch mit fünf Toten und über 200 Verletzten, während der mutmaßliche Täter Taleb A. in Haft genommen wurde. Ein BKA-Dokument wirft Fragen zu seiner Vorgeschichte und den Geschehnissen vor dem Anschlag auf.

Ein tragisches Ereignis erschütterte am Freitagabend Magdeburg, als ein Fahrzeug absichtlich in die Menge des Weihnachtsmarktes fuhr. Der mutmaßliche Täter, Taleb A., ein saudischer Staatsbürger, verursachte mit seiner Amokfahrt den Tod von fünf Menschen und verletzte über 200 weitere. Taleb A. wurde von der Polizei festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Ein vertrauliches Dokument des Bundeskriminalamtes (BKA) wirft Licht auf seine kriminelle Vorgeschichte.

Geheimes BKA-Dokument enthüllt

Das BKA-Dokument, das den Titel „Gefährdungseinschätzung zur Weihnachtszeit sowie zum Jahreswechsel 2024/2025“ trägt, wurde an verschiedene Behörden verteilt, darunter Landeskriminalämter, das Innenministerium, Geheimdienste und die Bundespolizei. Aus dem Papier geht hervor, dass die Bewegungen von Taleb A. vor dem Anschlag, einschließlich Aufenthaltsort und Kontakte, unklar bleiben. Es ist vermerkt, dass er sich seit dem 13. Dezember 2024 bis zu seiner Festnahme an einem unbekannten Ort aufhielt.

Beunruhigende Vorgeschichte

Das Dokument skizziert auch Taleb A.s bisherige Straftaten. Besonders auffällig sind seine häufigen Anzeigen und Zeugenaussagen seit 2021. Er brachte mehrfach Strafanzeigen gegen deutsche Justiz- und Sicherheitsbeamte ein, die teils unbegründet schienen. Taleb A. beschuldigte zudem verschiedene Personen, im Dienste der saudi-arabischen Regierung zu spionieren, was zu mehreren Anzeigen gegen ihn wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung führte.

Trotz dieser alarmierenden Anzeichen und drohender Posts in sozialen Medien blieben die Behörden bis zum Anschlag untätig. Die Umstände, unter denen Taleb A. seine Tat durchführen konnte, bleiben ein Rätsel. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, wie dieser sicherheitsrelevante Vorfall verhindert werden könnte und welche Lehren daraus zu ziehen sind.