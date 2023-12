Mariah Careys Weihnachtshit: Ein Goldesel, der Millionen scheffelt

Mariah Carey (54), eine der erfolgreichsten Sängerinnen unserer Zeit, hat einen Song im Repertoire, der sich als wahrer Goldesel erweist. „All I Want For Christmas Is You“, ein Weihnachtshit, der jedes Jahr aufs Neue die Radiosender erobert. Er spült der US-Amerikanerin Millionen in die Kasse.

„All I Want For Christmas Is You“ erblickte 1994 das Licht der Welt und avancierte schnell zum jährlichen Kassenschlager. Der Song, der in der Weihnachtszeit kaum aus dem Radio wegzudenken ist, erfreut sich einer Beliebtheit, die von Jahr zu Jahr zu wachsen scheint.

Millionenbetrag für Carey

Laut Berechnungen des renommierten Wirtschaftsmagazins The Economist, bringt der Hit der 53-Jährigen jährlich fast zwei Millionen Euro ein. Bis heute soll Mariah Carey mit dem Lied bereits rund 57 Millionen Euro verdient haben.

Rekordlied

„All I Want For Christmas Is You“ ist nicht nur ein beliebter Weihnachtssong, sondern auch einer der meistverkauften Songs der Musikgeschichte. Keine andere Künstlerin konnte mit einem Weihnachtslied einen solchen Erfolg verbuchen.

Mariah Carey selbst war anfangs skeptisch, einen Weihnachtssong zu veröffentlichen. „Ich stand noch ganz am Anfang meiner Karriere, ich dachte, das wäre noch zu früh für mich, sowas zu machen“, erklärte sie in einem Interview mit dem Magazin W. Wie sich zeigt, hat sie den Erfolg ihres Liedes deutlich unterschätzt. Mit „All I Want For Christmas Is You“ hat Mariah Carey einen Weihnachtsklassiker geschaffen.