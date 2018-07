Mark Wahlberg & Rita Ora feiern Sieg der kroatischen Nationalelf! (VIDEO)

Das spannungsgeladene WM-Spiel zwischen Kroatien und dem Gastgeber Russland brachte am Samstag auch internationale Stars ins Schwitzen. Als Kroatien-Fans entpuppten sich dabei nämlich keine Geringeren als Sängerin Rita Ora und Hollywood-Schauspieler Mark Wahlberg.

Mark Wahlberg postete auf seinem Instagram-Profil ein Video aus seinem Wohnzimmer, in dem gerade Rakitićs Elfmeter-Treffer gezeigt wird. Darunter schrieb er neben einem Glückwunsch an die russischen Gastgeber für ihre Leistung auch die Worte „Kroatien, toller Sieg“. Allerdings folgt im Video auch eine kleine Kampfansage an die kroatische Nationalelf: „Nimm dich in Acht, Kroatien! Jetzt trefft ihr auf Harry Kane“.

Der englische Fußballer trifft am kommenden Mittwoch mit seiner Mannschaft auf Modrić & Co.

Auf der nächsten Seite seht ihr, wie Rita Ora Kroatien anfeuert: