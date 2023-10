Matthew Perry sorgt mit letztem Insta-Foto für Gänsehaut

Das Hollywood-Milieu ist in tiefer Trauer versunken, nachdem der „Friends“-Star Matthew Perry mit 54 Jahren leblos in seinem Whirlpool auf seinem Anwesen in Los Angeles aufgefunden wurde. Der herzzerreißende Kontext: Das letzte Bild, das Perry auf Instagram teilte, zeigt ihn entspannt in diesem Whirlpool, der zum tragischen Schauplatz seines Todes wurde.

In dem letzten Instagram-Post, der nun eine Gänsehaut erzeugende Vorahnung darstellt, sieht man Perry in seinem Jacuzzi im wohlhabenden Viertel Pacific Palisades. Mit Kopfhörern ausgestattet und den Blick über die Stadt gerichtet, kommentierte er: „Oh, so warmes Wasser, das herumwirbelt, gibt einem ein gutes Gefühl? Ich bin Mattman.“

möglicher Herzstillstand?

Berichten der Promi-Website „TMZ“, die sich auf Polizeiquellen stützt, zufolge wurde Perry am Samstag „nicht ansprechbar“ in seinem Pool von seinem Assistenten entdeckt. Ein Notruf wurde wegen eines möglichen „Herzstillstands“ abgesetzt. Es wird vermutet, dass Perry ertrunken sein könnte.

Die Schockwellen des Verlusts sind in Hollywood deutlich zu spüren. Selma Blair, die Schauspielerin und langjährige Freundin Perrys, teilte auf Instagram ein Selfie von sich und dem Verstorbenen und schrieb: „Wir alle haben Matthew Perry geliebt, und ich besonders. Jeden Tag. Ich habe ihn bedingungslos geliebt. Und er mich. Und ich bin kaputt. Gebrochenes Herz. Süße Träume, Matty. Süße Träume.“

Auch außerhalb der Filmindustrie hat Perrys Tod Bestürzung ausgelöst. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau, ein Schulfreund von Perry, äußerte auf Twitter: „Der Tod von Matthew Perry ist schockierend und traurig. Ich werde nie die Schulhofspiele vergessen, die wir früher gespielt haben, und ich weiß, dass Menschen auf der ganzen Welt nie die Freude vergessen werden, die er ihnen bereitet hat. Danke für all das Lachen, Matthew. Du wurdest geliebt – und wir werden dich vermissen.“

Perrys „Friends“-Kollegen haben ebenfalls ihre Trauer öffentlich gemacht. Maggie Wheeler, die in der Serie die Freundin von Perrys Charakter Chandler Bing spielte, schrieb: „Was für ein Verlust. Die Welt wird dich vermissen, Matthew Perry. Die Freude, die du so vielen in deinem zu kurzen Leben gebracht hast, wird weiterleben. Ich fühle mich so gesegnet von jedem kreativen Moment, den wir geteilt haben.“

Morgan Fairchild, die in „Friends“ Chandlers Mutter spielte, äußerte: „Der Verlust eines so brillanten jungen Schauspielers ist ein Schock. Ich spreche seinen Freunden und seiner Familie Liebe und Beileid aus.“ Der offizielle Instagram-Account der Serie „Friends“ teilte die tiefe Trauer: „Wir sind am Boden zerstört, seit wir vom Tod von Matthew Perry erfahren haben. Er war ein wahres Geschenk für uns alle. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Lieben und all seinen Fans.“

Matthew Perrys tragischer Tod hinterlässt eine Lücke in Hollywood und in den Herzen seiner Fans weltweit. Sein Lächeln und sein Talent werden unvergessen bleiben.