‚Friends‘-Star Matthew Perry tot aufgefunden

Die Unterhaltungswelt trauert um Matthew Perry, den unvergesslichen Chandler Bing aus der Kult-Fernsehserie „Friends“. Der Schauspieler wurde leblos in seiner Villa in Los Angeles aufgefunden. Das berichten die „Los Angeles Times“ und die Promi-Website TMZ. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es laut den Quellen nicht.

Perry, der in den 90er Jahren durch seine Rolle in „Friends“ zu Weltruhm gelangte, hat die Herzen von Millionen Zuschauern erobert. Selbst heute, fast zwei Jahrzehnte nach dem Ende der Serie, erfreut sich „Friends“ noch großer Beliebtheit und zieht auch jüngere Zuschauer in ihren Bann, die die Originalausstrahlungen nicht miterlebt haben. Perry teilte die Bildschirmzeit mit weiteren Stars wie Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer. Doch seine Rolle als sarkastischer Chandler Bing stach heraus und ist bis heute unvergessen.

Abhängigkeit

Doch abseits des Rampenlichts kämpfte Perry mit persönlichen Dämonen. In seiner 2022 erschienenen Autobiografie „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“ schrieb er offen über seine Abhängigkeit von Medikamenten und Alkohol: „Anhand meines Gewichts kann man über die Staffeln hinweg den Verlauf meiner Sucht nachvollziehen – bin ich dick, ist es der Alkohol, bin ich dünn, sind es Tabletten. Trage ich Bart, sind es viele Tabletten“. Perry hat mehrere Aufenthalte in Entzugskliniken hinter sich und hat nie ein Geheimnis aus seinen Kämpfen gemacht.

Die Nachricht von Perrys Tod hat die Unterhaltungswelt erschüttert. Die Warner Bros. Television Group, die „Friends“ produzierte, äußerte sich in einem Statement: „Wir sind erschüttert über den Tod unseres lieben Freundes Matthew Perry. Matthew war ein unglaublich begabter Schauspieler und ein unauslöschlicher Teil der Warner Bros. Television Group Familie. Die Wirkung seines komödiantischen Genies war auf der ganzen Welt zu spüren, und sein Vermächtnis wird in den Herzen so vieler Menschen weiterleben. Dies ist ein herzzerreissender Tag, und wir senden unsere Liebe an seine Familie, seine Angehörigen und alle seine treuen Fans.“

Chandler Bing

Matthew Perry wird nicht nur als Chandler Bing in Erinnerung bleiben, sondern auch als ein Mensch, der trotz seiner persönlichen Kämpfe einen unauslöschlichen Einfluss auf die Welt der Unterhaltung hatte. Sein komödiantisches Genie und sein Vermächtnis werden weiterhin in den Herzen seiner Fans auf der ganzen Welt weiterleben.