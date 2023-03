Die dunklen Geheimnisse hinter „all-you-can-eat“

Obwohl es nicht unbedingt notwendig ist, gänzlich auf den Genuss von Mahlzeiten in Restaurants mit schwedischem Buffet zu verzichten, empfiehlt es sich zweifellos, eine gewisse Vorsicht walten zu lassen. Im Folgenden werden die verborgenen Geheimnisse schwedischer Buffets aufgedeckt, welche von Restaurantangestellten auf Reddit enthüllt und von Bright Side publiziert wurden.

1. Aus einer bereits zubereiteten Mahlzeit eine weitere Variante zu kreieren

„Ein guter Teil der Nahrung wird normalerweise wiederverwendet, zum Beispiel kann ein Fischgericht vom Montag am Dienstag zu einer Fischpastete oder einer Fischsuppe werden. Einige Restaurants werfen Lebensmittel erst weg, wenn sie nicht mehr wiederverwendet werden können.“ – Terry Lo/Reddit

„Ein Freund von mir, der in einem Restaurant mit schwedischem Buffet arbeitete, erzählte mir, dass aus den halb gegessenen Brocken Brot, die die Leute auf ihren Tellern zurückgelassen hatten, Kroutons für Salate hergestellt wurden.“ – filthy_lucre/Reddit

(FOTO: iStock/ shock)

2. Schokoladenbrunnen sind unhygienisch

„Ich hatte mein Essen beendet und wechselte zum Nachtisch. Als ich mich der Schokoladenfontäne näherte, sah ich ein Kind, das direkt hineingehustet hatte. Es versuchte nicht, den Mund zu bedecken, und es schien, dass die Eltern sich nicht darum kümmerten. Danach hatte ich kein Interesse mehr daran, die Schokoladenfontäne auszuprobieren.“ – Indoorsman7/Reddit.

3. Manche Kunden kosten das Essen aus den Schüsseln

„Ein Freund von mir arbeitete in einem chinesischen Restaurant. Er sagte, dass sie einen Stammgast erwischt haben, der regelmäßig Pizza in eine Schüssel mit Wonton-Suppe taucht und isst. Nach dem vierten Mal innerhalb eines Monats wurde er endlich vom Management rausgeworfen“ – ndkjr70/Reddit.

„Ein Junge im Alter von 6 oder 7 Jahren wollte Gummibärchen essen. Dann ging er zum Dessert-Tisch, nahm einen Löffel mit Gummibärchen und begann, sie aus dem Löffel zu essen, bevor er den Löffel mehrmals in die Schüssel tauchte. Die Eltern lachten und baten ihn aufzuhören, aber er spuckte den Gummibärchen-Bissen zurück in den Löffel und legte ihn zurück in die Schüssel“ – Elephant_Kisses2/Reddit.

4. Es ist möglich, dass sich auf den Tellern neben Nahrungsmitteln auch andere Dinge befinden

„Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft Haare in den Nudeln gefunden wurden. Wenn sich ein Kunde darüber beschwerte, würden wir die Nudeln in die Küche bringen, das Haar entfernen, etwa 5 Minuten warten und sie dann zurückbringen.“ – © GottaCatchEmAll/Reddit.

„Ich erinnere mich daran, dass wir einmal an einem schwedischen Buffet gegessen haben und als wir aufblickten, sahen wir einen Mitarbeiter, der Fliegen mit einem elektrischen Insektenvernichter tötete – direkt über dem Essen. Wir hörten sofort auf zu essen, zahlten und gingen. Wir sind nie wieder zurückgekehrt. Ein paar Monate später wurde der Ort geschlossen und seit 6 oder 7 Jahren verlassen.“ – cassievalor/Reddit.

(FOTO: iStock/ OKrasyuk)

5. Die korrekte Behandlung verderblicher Lebensmittel ist nicht immer gewährleistet

„Ich habe in einem indischen Restaurant gearbeitet. Die Standards für Lebensmittelsicherheit waren immer schlecht. Es gab viele inakzeptable Dinge, aber das, was heraussticht, ist ein großer Eimer Joghurt, der mehrere Tage lang stehen blieb und trotzdem täglich im Restaurant serviert wurde. Nach dieser Arbeit kann ich indisches Essen nicht wirklich ertragen.“ – © mgvertigo101/Reddit.

„Ich hatte keinen Job und brauchte wirklich Geld. Also habe ich als Koch angefangen, obwohl ich nicht wirklich wusste, worauf ich mich einlasse. Wir haben viel gebratenes Hühnchen serviert. Dann wurde mir gesagt, dass es von Leuten gekauft wurde, die Essen verkaufen, das bald verderben wird. Das Essen in diesem Restaurant war billig und schrecklich.“ – getyrock1200/Reddit.

6. Essen und Geschirr landen manchmal auf dem Boden

„Ein Kunde, mit dem ich gearbeitet habe, nahm einen gefrorenen Schinken, warf ihn auf den Boden und benutzte ihn als Trittstufe, während er in schmutzigem Geschirr-Wasser auf dem Boden lag. Der gleiche Schinken wurde später an diesem Abend serviert.“ – Angryt0ast666/Reddit.

7. Die Angaben in der Speisekarte entsprechen nicht immer der Realität

„In unserem Restaurant haben wir oft Würstchen zum Frühstück serviert und die Leute haben jahrelang gefragt, ob sie aus Schweine- oder Rindfleisch hergestellt wurden. Im Nachhinein weiß ich, dass die Menschen aufgrund kultureller Überzeugungen oder Ernährungsbeschränkungen daran interessiert waren. Ich war eine ahnungslose (und junge) Köchin, die den Köchen zugehört hat, wie sie über die dummen, modischen Leute schimpfen, also habe ich den Gästen gesagt, was sie hören wollten.“ – terrerific/Reddit.

„In unserer Universitätsmensa gab es Probleme mit der falschen Kennzeichnung von Allergenen in Lebensmitteln und ich musste viele Vorlesungen auslassen, weil ich aufgrund falsch gekennzeichneter Lebensmittel allergische Reaktionen hatte. Meine Freundin hat einmal fast einen Fischstäbchen gegessen, der als Hühnchen gekennzeichnet war. Sie war jedoch vorsichtig und bat mich, zuerst zu beißen und sicherzustellen, dass sie keinen anaphylaktischen Schock bekommt.“ – jazzyjazz7/Reddit.

(FOTO: iStock/ Prot Tachapanit)

8. Chinesische Restaurants sind die besten

„Ich war in den Küchen fast aller größeren Restaurants, aber Buffet-Restaurants sind immer schlecht. Die einzige Ausnahme ist das örtliche chinesische Restaurant. Der Besitzer ist ein wahrer Held, der eine saubere Küche hat.“ – fischestix/Reddit.

„Die chinesische Küche ist sehr vielfältig. Das Essen wird oft direkt vor Ihnen zubereitet und das ist phänomenal. Die Mitarbeiter sind äußerst professionell und alles schmeckt lecker.“ – AndrewPro/Pikabu.

9. In einigen Restaurants gibt es spezielle Regeln für Gäste, die mehr Essen auf ihren Teller legen, als sie essen können

„In Rom gibt es ein Restaurant mit einem ausgezeichneten Abendbuffet. Es bietet 10 verschiedene Arten von Garnelen und anderen Meeresfrüchten sowie viele andere Gerichte: Sushi, Fleisch und Salate. Sie zahlen einmal Eintritt, aber sie haben eine strikte Regel: Sie zahlen für alle Lebensmittel, die auf Ihrem Teller übrig bleiben, nachdem Sie gegessen haben.“ – gogadrow/Pikabu.

„In einem Buffet-Restaurant können Sie so viel essen, wie Sie wollen. Und niemand kümmert sich darum, wie viel Sie essen. Aber es gibt eine ungeschriebene Regel: Sie sollten nach dem Essen einen leeren Teller haben. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr Essen nehmen sollten, als Sie essen können.“ – AndrewPro/Pikabu.

10. Besonders vorbildliche Gäste können mit einer angenehmen Überraschung belohnt werden

„Meine Schwester und ich waren spät zum Mittagessen im Restaurant Home Town. Wir wollten ihre Salatbar, die in diesem Restaurant sehr gut ist. Wir nahmen auch kleine Portionen vom schwedischen Buffet wie gegrilltes Hähnchen, Kartoffeln und Käse-Nudeln. Wir waren dort gegen 15:30 Uhr, aufgrund unseres hektischen Zeitplans an diesem Tag. Um 16 Uhr begannen sich die Optionen zu ändern, da um 17 Uhr ein neues Abendmenü beginnen würde. Anstatt uns zu bitten zu gehen, kam der Manager zu unserem Tisch und lud uns ein, zusätzliche verschiedene Gerichte zu probieren, die aus der Küche kamen.“- Kardinal Robbins/Quora.