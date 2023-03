Restaurant in Belgrad: Kellner öffnet Weinflasche und verlangt 3 Euro dafür

Die Preise in Restaurants, vom Feinsten bis zum Fast Food, werden immer höher, aber ein Gast war schockiert, als er einen zusätzlichen Punkt auf der Rechnung sah, die er in einem Restaurant in Belgrad bezahlen sollte.

Nein, es sind keine Gebühren für die Musiknutzung, sondern etwas völlig Neues im „Angebot“ der Wirte in Belgrad. Die Gäste mussten nämlich zusätzlich zur bestellten Flasche Wein für den Service des Flaschenöffnens bezahlen!

Damit der Kellner Ihnen eine Flasche öffnet, zahlen Sie 3 Euro, d.h. 400 Dinar. Laut Medien steht im Restaurant nirgendwo, ob es eine Möglichkeit gibt, den Korken selbst zu entfernen.

(FOTO: Screenshot)

„Ich habe es auf Instagram gefunden. Hätte der Gast seine eigene Flasche Wein mitgebracht, würde ich es verstehen, aber die eigene Flasche Wein zu verkaufen und für das Öffnen Geld zu verlangen ist eine Beleidigung des gesunden Menschenverstandes“, schreibt ein Twitter Benutzer, der ein Bild einer ziemlich unglaublichen Rechnung gepostet hat.

Die Kommentare waren meist sarkastisch.

„So ist es recht, wenn die Gäste eine gewöhnliche Flasche Wein nicht selbst öffnen können“, schreibt ein Twitter-Nutzer, während ein anderer hinzufügt: „Warum nur dieser Service? Sie könnten auch viel mehr verrechnen: Tisch- und Stuhlmietservice, Heizungs- und Klimaservice, Rechnungsausstellungsservice, Rechnungsübergabeservice, Zustellservice zum Tisch, Glasreinigungs- und Glasnutzungsservice…“.

Ein Twitter-Nutzer bietet auch eine Erklärung an: „Mir scheint, dass dies ein Weingeschäft ist, das auch eine Bar hat, und in der Bar wird der zusätzliche Service berechnet. Einige verlangen dafür sogar 15 Euro mehr als es der Preis der gekauften Flasche ist. „