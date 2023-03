Wien: Louis Vuitton verlässt Location – Fendi und YSL folgen

Nach zehn Jahren verlässt Louis Vuitton die edle Adresse in der Tuchlauben 3. Doch nicht nur Louis Vuitton zieht um, auch Fendi und Yves Saint Laurent werden bald neue Adressen haben.

Der berühmte Designerladen Louis Vuitton hat in Wien oft für hitzige Debatten gesorgt. Selbst bei Kälte und allen Preissteigerungen warteten täglich Tausende vor dem luxuriösen Boutique. Nach zehn Jahren verlässt der Luxusmarke die edle Adresse in der Tuchlauben 3. Was sicher ist, ist, dass die bald leerstehende Location von einer anderen Premium-Marke aus Frankreich genutzt wird. Dior wird in das ehemalige Geschäft ziehen, das durch seine Koffer und Taschen bekannt wurde.

Dior wird von seinen bisherigen 400 Quadratmetern Verkaufsfläche in einen großen Raum übergehen und die „Maison Dior“ nach dem Vorbild von Paris einführen, schreibt der „Kurier“. Die Eröffnung von Dior ist allerdings erst für 2024 geplant.

Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. In diesem Fall auch für Louis Vuitton. Die begehrte Marke wird nur wenige Meter entfernt sein, genauer gesagt auf der Nummer 35. Louis Vuitton zieht in das ehemalige Meinl-Geschäft am Graben. Der Soft Opening ist bereits für nächsten Freitag geplant. Mit dem ehemaligen Meinl-Geschäft hat Louis Vuitton strategisch ins Schwarze getroffen, schreibt der Kurier. Kein anderes Gebäude am Graben erhält so viel Aufmerksamkeit und ist so deutlich sichtbar, egal wo man sich auf dem Graben befindet – das bedeutet noch mehr Prestige für Louis Vuitton.

Neue Adressen für weitere Designer-Marken

Laut dem „Kurier“ werden die Designer Fendi und Yves Saint Laurent bald auch neue Adressen haben, alles im Zusammenhang mit dem Umzug von Louis Vuitton.