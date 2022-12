WM-Juwel: Sheikha von Katar als Königin des Stils gekührt (FOTO)

Die mächtigste arabische Frau Moza bint Nasser, die Frau des Scheichs von Katar, gilt als Königin des Stils und hat sich nach so vielen Jahren überhaupt nicht verändert. Die Weltmeisterschaft in Katar wurde von vielen Fußballerinnen und Cheerleadern geprägt, aber eine Frau erregte enorme Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und in den Weltmedien.

Die schöne Moza bint Nasser, die durch die Heirat mit dem katarischen Scheich und ehemaligen Emir zur mächtigsten arabischen Frau wurde, bekam mit ihm sieben Kinder. Moza bint Nasser ist eine der drei Ehefrauen des ehemaligen Emirs von Katar, Mutter des neuen Herrschers des Landes, und die mächtigste Frau des Landes.

Sie trat oft in der Öffentlichkeit auf und begleitete ihren Mann stets auf Dienstreisen, wodurch sie mit ihrem Aussehen, ihrer Einstellung und ihrem Verhalten auf sich aufmerksam machte. Forbes hat sie zu den 100 mächtigsten Frauen der Welt gezählt, und außerdem kann sich Moza einer beneidenswerten Ausbildung rühmen und hat nicht weniger als 6 Doktortitel. Und sie gehöre zu einer der liberalsten Frauen der arabischen Welt, berichtet Kurir.

Was in den letzten Tagen jedoch am meisten diskutiert wurde, ist ihr Gesicht, das nicht verrät, wie alt Moza ist. Obwohl sie 63 Jahre alt ist, sieht Moza nämlich viel jünger aus, viele behaupten, dass sie noch jünger ist als die Tochter von Haind bin Hamad, die ebenfalls als außergewöhnliche Schönheit gilt.

Wenn Sie jedoch versuchen, Fotos von Moza aus ihrer Jugend zu finden, werden Sie keinen Erfolg haben, da es im Internet keine gibt. Fotos, die zehn bis zwanzig Jahre alt sind, beweisen jedoch nur eines – dass Moza aussieht, als wäre sie keinen Tag gealtert. Ausländische Medien berichten, dass sie 2 Millionen Dollar ausgab, um die Jugend ihres Gesichts zu bewahren, wofür sie sich 12 Schönheitsoperationen unterzog.

Es gibt jedoch keine genauen Informationen, alles wird geheimgehalten. Interessant ist auch, dass ihre Bilder aus ihrer Jugend nirgendwo veröffentlicht wurden, so dass keiner etwas über den Zustand ihres Gesichts „vor“ und „nach“ dem chirurgischen Eingriff sagen kann.

Es wird gemunkelt, dass alle ihre Bilder entfernt wurden, damit die Öffentlichkeit keinen Einblick in ihr Aussehen in ihrer Jugend hätte, damit nur Moza die Wahrheit kennt. Manche nennen sie die zweite Jackie Kennedy, während man ihr unterstellt, dass sie einen wahren Modereichtum in ihrer Garderobe hat.

Bekannt ist, dass sie in der Öffentlichkeit immer Kleider von berühmten Modehäusern wie Chanel, Dior, Givenchy trägt, deren Stücke den Preis von bis zu 30.000 Dollar erreichen, und was speziell für sie kreiert wurde kostet sogar 100.000 Dollar.