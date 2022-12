Vom Pizzaboten zum Fußballstar: Youssouf Fofana

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar neigt sich mit dem heutigen Finale dem Ende zu. Was bleibt sind hervorragende Fußballspieler, die diese Weltmeisterschaft hervorgebracht hat. Unter ihnen ist Youssouf Fofana, einer der besten Fußballspieler Frankreichs, der im Halbfinale gegen Marokko brilliert hat.

Auch Fofana, der derzeit für das Team von Monaco spielt, hat eine schwierige Lebensgeschichte hinter sich, in der er lerrnen musste zu überleben. Bereits mit 15 Jahren verlor er einen Platz in der Akademie „Red Star“, dann fing er an für Amateurvereine zu spielen und hielt sich als Pizzabote über Wasser.

„Es war der beste Weg um Geld zu verdienen, damit ich meine Träume verwirklichen kann. Ich hatte Zweifel, ob mir das gelingen wird”, sagte Fofana unmittelbar nach dem Spiel gegen England im Viertelfinale.

Anschließend spielte der Franzose für die jüngeren Kategorien von Drancy, von wo er nach Strasbourg wechselte, wo er die nächsten zwei Jahre verbrachte, bevor AS Monaco ihn im Winter 2020 für 15.000.000 Euro ergatterte.

Der Monaco-Fußballer verbrachte die Spiele der Weltmeisterschaft größtenteils auf der Bank, musste aber gegen Marokko Adrien Rabiot ersetzen und offenbarte sich der Öffentlichkeit als einzigartiger Fußballspieler.