Plinovod, Gas Connect Austria und Plinacra unterzeichnen Vereinbarung

Plinovod, Gas Connect Austria und Plinacra, Betreiber der Gastransportsysteme Sloweniens, Österreichs und Kroatiens, haben eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet.

Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung haben die Betreiber von Gastransportsystemen sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit in der Frage des Ausbaus der Energieinfrastruktur geeinigt, gemäß der Verordnung (EU) Nr. 2022/869 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2022 über Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur, die auf Projekte mit fossilen Brennstoffen verzichtet und Projekte fördert, die erforderlich sind, um eine stärkere Verringerung der Treibhausgasemissionen bis 2030 und die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen.

Die Vereinbarung legt besonderen Wert auf Infrastrukturprojekte, die Verkehrsnetze an grenzüberschreitenden Punkten zu verbinden, sowie auf die Koordinierung und Zusammenarbeit bei der Einreichung von Projekten mit gemeinsamem Interesse (PCI-Projekte – Projekte von gemeinsamem Interesse an die EU: PZI).

Der kroatische Betreiber des Gastransportsystem Plinacra, Ivica Arar, CEO und einer der Unterzeichner der genannten Vereinbarung, bestätigt, dass das „Schwungrad“ die Entwicklung von Projekten zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ist, die sich aktiv an der Erreichung der Klimaneutralität beteiligen. Arar weist darauf hin, dass die Vereinbarung die grundlegenden Richtlinien für das Erreichen der korrekten und koordinierten Einreichung eines Projekts von gemeinsamem Interesse durch die Einheitlichkeit grundlegender Informationen und Daten zu potenziellen Quellen der Wasserstoffversorgung hat, die in Richtung Kroatien, Slowenien, Österreich transportiert werden, und die erwartete zeitliche Entwicklung der technischen maximalen Transportkapazitäten von Wasserstoff und des Lieferdrucks an jedem von den einzelnen Betreibern betriebenen Kopplungspunkt.

Die unterzeichnete Vereinbarung einigte sich, dass der Ausbau und die Entwicklung der Pipeline-Infrastruktur für den Transport von Wasserstoff zwischen Kroatien, Slowenien und Österreich, abhängig von der Verfügbarkeit von Wasserstoff, von beiderseitigem Interesse ist. Weiters wurde vereinbart, dass sich die Unterzeichner des Memorandums nach Einreichung von Projekten von gemeinsamem Interesse gegenseitig über die Weiterentwicklung von Infrastrukturprojekten, die Wasserstoff transportieren können, und über Infrastrukturprojekte, die ihre Transportnetze an grenzüberschreitenden Punkten verbinden, informieren und dass sie unter anderem relevante Informationen über die nächsten Planungsschritte und die Umsetzung austauschen.

Darüber hinaus wurde in der Vereinbarung festgelegt, dass es eine mögliche Wechselwirkung zwischen den für Projekte von gemeinsamem Interesse eingereichten Projekten Plinovoda, Gas Connect Austria und Plinacra und dem Zehnjahresentwicklungsplan von ENTSOG an grenzüberschreitenden Verbindungspunkten von Verkehrssystemen gibt, und dass beabsichtigt ist gemeinsame Interessen zu finden sowie Kooperationsmöglichkeiten bei Projekten, die ihre Netzwerke verbinden.