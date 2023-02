Pizza in Kroatien gehört zu den teuersten in der EU

Preise für Pizza sind 2022 in Kroatien um 28,2 Prozent gestiegen, das ist die viertgrößte Teuerung in der EU.

Laut den Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat lag der durchschnittliche Preis für eine Pizza im Dezember 2022 im Vergleich zu Dezember 2021 um 16 Prozent höher.

Dabei waren die Preise im Dezember 2021 bereits um 2 Prozent höher als im Dezember 2020, heißt es in dem Statistik-Bericht, der im Vorfeld des Weltpizzatags am 9. Februar veröffentlicht wurde.

Größte Teuerung in Ungarn, Kroatien an vierter Stelle

Der größte Anstieg der Preise für Pizza und Backwaren in den Ländern der EU verzeichnet übrigens Ungarn (46 Prozent Anstieg im Dezember 2022 gegenüber Dezember 2021), gefolgt von Litauen (39 Prozent), Bulgarien (37 Prozent) und Kroatien (28,2 Prozent). Die geringste Teuerung gab es in Luxemburg (7 Prozent), Italien (10 Prozent) und Frankreich (13 Prozent).

Die genannten Prozente beziehen sich allerdings auf Preissteigerungen bei Pizza im Einzelhandel und nicht auf Gastronomiebetriebe.

Interessant ist zudem, dass die Preise für Backwaren außer Brot in Kroatien im Dezember 2022 um 26,6 Prozent höher waren als im Dezember des Vorjahres, was ebenfalls die viertgrößte Teuerung in der EU darstellt. In der Teuerungs-Statistik für Backwaren führt wiederum Ungarn (60,6 Prozent), gefolgt von Litauen (32,4 Prozent) und Spanien (27,5 Prozent), berichtet „Index“.

Insgesamt liegt Kroatienmit einer durchschnittlichen Teuerung von 19,7 Prozent (Vergleich Dezember 2022 – Dezember 2021) beim Anstieg der Lebensmittelpreise leicht über dem EU-Durchschnitt. Der Durchschnitt aller EU-Mitglieder liegt bei 18,2 Prozent. Der absolute Spitzenreiter ist Ungarn, wo die Preise im Jahresvergleich um satte 49,6 Prozent gestiegen sind.