Fan bringt unter Beats Baby während 50-Cent-Konzert zur Welt

Es war ein Konzert, das eine amerikanische Mutter und ihre neugeborene Tochter wohl nie vergessen werden. Während des Auftritts des berühmten Rappers 50 Cent in Ridgefield, Washington, erlebte eine hochschwangere Frau die Überraschung ihres Lebens: Sie brachte ihr Baby direkt in der Konzerthalle zur Welt.

Dieser ungewöhnliche Vorfall ereignete sich während der Jubiläumstour des Rappers, der sein 20-jähriges Album „Get Rich or Die Tryin’“ feierte. Die Mutter, deren Identität aus Datenschutzgründen nicht bekannt gegeben wurde, wollte offensichtlich noch einmal richtig feiern, bevor sie ihr Baby zur Welt brachte. Doch das Schicksal hatte andere Pläne.

„menschlichen Vorhang“ gebildet

Das Konzert war in vollem Gange, als die Wehen plötzlich einsetzten. Es blieb keine Zeit, die Frau ins Krankenhaus zu bringen. Stattdessen bildeten besorgte Konzertbesucher und Mitarbeiter einen „menschlichen Vorhang“, um der Mutter während der Geburt ein Mindestmaß an Privatsphäre zu gewähren.

Unter den Beats von 50 Cent kam das Baby, ein kleines Mädchen, in dieser ungewöhnlichen Umgebung zur Welt. Sofort nach der Geburt wurden Mutter und Tochter sicher in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise sind beide wohlauf, wie eine Quelle gegenüber dem US-amerikanischen Portal Page Six berichtete.

Wie 50 Cent auf die ungewöhnliche Geburt während seines Konzerts reagiert hat, ist bisher nicht bekannt.

Es ist sicherlich eine Geschichte, die diese Mutter ihrer Tochter eines Tages erzählen wird. Und wer weiß, vielleicht wird das kleine Mädchen ja eines Tages selbst ein großer Fan von 50 Cent. Denn immerhin hat sie ihre ersten Lebensmomente zu seinen Beats erlebt.