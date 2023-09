Von Knirpsen zu Ikonen: So sahen Hollywoods Stars als Kinder aus!

Werfen Sie einen Blick in die Vergangenheit und entdecken Sie, wie einige der bekanntesten Gesichter Hollywoods und der Musikszene in ihrer Kindheit aussahen. Von Jennifer Aniston, die ihre Kindheitsfotos nachgestellt hat, bis hin zu Madonna, deren Kinderfotos Sie vielleicht nicht erkennen würden. Erfahren Sie mehr über die unveränderten Gesichter von Scarlett Johansson und Reese Witherspoon und die überraschenden Veränderungen von Kate Moss. Und das Beste daran? Viele von ihnen scheinen kaum gealtert zu sein.

In der Welt der Prominenten haben viele ihre Karrieren in jungen Jahren begonnen. Doch wie sahen sie in ihrer Kindheit aus? Lassen Sie uns einen Blick auf einige der bekanntesten Gesichter werfen, geordnet nach Schauspielern, Musikern und Models.

Beginnen wir mit den Schauspielern. Jennifer Aniston, heute 54 Jahre alt, ist eine der beliebtesten Schauspielerinnen und wird oft als eine der schönsten betrachtet. Sie hat mehrmals ihre Kinderfotos veröffentlicht und ihre Follower haben kommentiert, dass sie sofort erkannt haben, dass es sich um sie handelt. Aniston hat sogar ihr Kinderfoto nachgestellt, was zeigt, dass sie im Laufe der Jahre kaum gealtert ist.

Scarlett Johansson, heute 38 Jahre alt, gehört zu den Schauspielerinnen, die weder den Wunsch noch die Notwendigkeit hatten, ihr Aussehen zu verändern. Ein Blick auf ihr Foto als 13-Jährige bestätigt dies. Drew Barrymore, die bereits als kleines Mädchen in dem berühmten Film „E.T.“ berühmt wurde, ist ein weiteres Beispiel für eine Schauspielerin, die ihr Aussehen kaum verändert hat.

Madonna nicht wieder zu erkennen

Reese Witherspoon, die Anfang dieses Jahres 47 Jahre alt wurde, scheint das Alter nichts anhaben zu können. Viele Nutzer von sozialen Netzwerken kommentieren, dass ihre Tochter Ava genauso aussieht wie Reese in ihrer Jugend.

In der Musikszene haben wir Madonna, eine der beliebtesten Sängerinnen. Auf einigen ihrer Kinderfotos würden sie jedoch viele nicht erkennen. Der junge britische Sänger Harry Styles, kürzlich zum König des Pop ernannt, hat alle mit seinem neuen Album und seinen Liedern begeistert. Viele seiner Kinderfotos sind im Internet verfügbar und in den Kommentaren stimmen fast alle zu, dass er sehr süß war.

Adele und Justin Bieber, beide in jungen Jahren berühmt geworden, haben ebenfalls ihre Kindheitsfotos geteilt. Bieber wurde berühmt, als er erst 14 Jahre alt war, aber es sind auch einige seiner Kindergartenfotos an die Öffentlichkeit gelangt.

Unter den Models hat Kate Moss mit Fotos aus ihrer Schulzeit für Aufsehen gesorgt, da sie sich seitdem stark verändert hat.

Es ist beeindruckend, die Entwicklung dieser Stars über die Jahre hinweg zu beobachten. Überraschenderweise scheint für viele von ihnen die Zeit nahezu stillgestanden zu haben.