Mega-Erfolg: Deutschrap mit Jugobeats stürmt österreichische Charts (VIDEO)

Multikulti-Rapperin Hava “schreibt Hit nach Hit nach Hit nach Hit” – Was sie schon in ihren Singles verdeutlicht, beweist sie nun auch wieder anhand der Bilanz der aktuellen Youtube-Charts in Österreich.

Die junge Rapperin aus Deutschland hat bosnische und türkische Wurzeln, welches sie in ihren Liedern wiedergibt. Sie startete ihre Karriere indem sie auf Bosnisch und Deutsch singt. Auf YouTube hat die 23-Jährige inzwischen mehr als 246.000 Abonnenten und auf Spotify mehr als 1.218.258 monatliche Abrufe.

Ihr letzter Hit stammte aus Bosnien. Das Feature „Noć“ (zu deutsch: “Nacht”) mit Rapper Jala Brat knackte in weniger als einen Tag, eine Million Klicks. Nun folgt ein weiteres Lied namens “Moje sve” (zu deutsch: “Mein ein und alles”) welches ebenfalls die Charts stürmt. Die neue Single zählt mittlerweile fast zwei Million Klicks und schafft es mit Leichtigkeit in den österreichischen auf Platz 2 der YouTube-Trends. An ihren bisherigen Erfolg scheint sie dadurch problemlos anzuknüpfen.

Balkan-Hits ohne Ende:

Dieses Jahr gibt es immer mehr neue Balkan-Hits, die die Trendings in Österreich stürmen. Auch Aleksandra Prijović, Lexington Band, Buba Corelli, Maya, sowie Tea Tairović erobern Österreich mit den Balkan-Beats. Das neue Lied von Hava regt einem zum Nachdenken auf und man kriegt den Ohrwurm gar nicht mehr weg.

Wie viel Potenzial der neue Track hat könnt ihr selbst beurteilen – auf der nächsten Seite!