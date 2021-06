Mega Hintern: Ceca zeigt ihren neuen Knack-Po (FOTO)

Svetlana Ceca Ražnatović ist in der letzten Zeit abermals in den Klatschblättern am Balkan zu finden. Dieses Mal nicht weil sie wieder was zu feiern hatte, sondern wegen ihrem Knack-Po.

Nach Cecas etlichen Brust-OPs scheint die 47-Jährige nun auch noch eine Po-Vergrößerung gemacht zu haben. Bei den letzten Video-Aufnahmen sieht man die Turbofolk-Queen mit einem prall wirkenden Po. Und schon hat sie die sozialen Netzwerke ordentlich eingeheizt.

Die Fans scheinen nicht besonders erfreut zu sein und schreiben: “Sie hat den Hintern beim Chinesen gekauft” oder “Das Schlimmste ist, wenn eine Frau nicht merkt, dass ihre schon Zeit vorbei ist”. Die Sängerin hat mehr Shitstorm als Lob bekommen. Ob sie wirklich ihren Hintern vergrößert hat oder nur trainiert hat, wird sich noch zeigen.

