Mega-IT-Panne: Kredit- & Debitkartenzahlung nicht möglich!

Eine weitreichende IT-Panne führt momentan zu erheblichen Störungen bei der Zahlung mit Kredit- und Debitkarten in verschiedenen europäischen Ländern, darunter auch Österreich. Nutzer berichten auf der Plattform allestoerungen.at über Probleme beim Zahlungsanbieter Visa. Ähnliche Störungen scheinen auch in der Schweiz aufzutreten.

Bereits in den frühen Morgenstunden gingen die ersten Störungsmeldungen ein. Besonders drastisch stieg die Zahl der Meldungen ab acht Uhr an. In Deutschland betrifft die Störung nicht nur Kredit- und Debitkarten, sondern auch Girokarten. Laut dem Nachrichtenportal Focus online liegt der Grund für die Probleme in einer IT-Panne.

Kein Hinweis auf Hackerangriff

Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bestätigte, dass es derzeit bei verschiedenen Finanzinstituten zu Störungen im Kartenzahlungsverkehr kommt. Ein Hackerangriff könne jedoch aktuell ausgeschlossen werden.

Lesen Sie auch: Doppelte Deadline: 150 Euro-Bonus läuft am Freitag ab!Rund 27.000 Haushalte, also etwa 50.000 Kinder, haben dieses Hilfspaket erhalten.

Doppelte Deadline: 150 Euro-Bonus läuft am Freitag ab!Rund 27.000 Haushalte, also etwa 50.000 Kinder, haben dieses Hilfspaket erhalten. Sachleistungskarte wird ausgeweitet: Zahl der Kartenempfänger erhöhtDas Projekt, das von Caritas, Volkshilfe und dem Roten Kreuz unterstützt wird, erhöht die Anzahl der Empfänger von 250 auf 1000 Personen.

Sachleistungskarte wird ausgeweitet: Zahl der Kartenempfänger erhöhtDas Projekt, das von Caritas, Volkshilfe und dem Roten Kreuz unterstützt wird, erhöht die Anzahl der Empfänger von 250 auf 1000 Personen. Handy-Sicherstellung: Keine Einigung zwischen Grüne und ÖVPEine Änderung in der Regelung zur Sicherstellung von Handys steht noch aus. Ein Abschluss in der kommenden Woche wird nicht erreicht werden.

Insgesamt zeigt sich, dass sowohl in Österreich als auch in anderen europäischen Ländern Kredit- und Debitkartenzahlungen aufgrund einer IT-Panne nur eingeschränkt oder gar nicht möglich sind. Die Situation wird weiterhin beobachtet, um die genaue Ursache zu ermitteln und die Störung zu beheben.