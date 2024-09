Du möchtest bei der ultimativen Netzwerk-Event-Nacht voller Boxkämpfe, beeindruckender Shows und einer grandiosen Aftershowparty dabei sein? Dann mach jetzt mit bei unserem Gewinnspiel und sichere dir die Chance auf 1×2 VIP-Tickets für das unvergessliche Event am 19. September!

Erlebt Spannung und Adrenalin hautnah bei der exklusiven „Goldenfight“ Veranstaltung! Seid dabei, wenn Kämpfer in einer luxuriösen Atmosphäre gegeneinander antreten. Nutzt die Gelegenheit, mit Prominenten und Influencern zu netzwerken, und genießt eine unvergessliche Nacht voller Action und Glamour. Freut euch auf acht spannende Kämpfe in K1 und Boxen. Zusätzlich wird Tijana eM mit ihren Songs, darunter der Hit „Zena od Sultana“, die Stimmung noch weiter anheizen.

HARD FACTS

Wann? 19. September

Wo? Portofino Vienna, Karl-Gunsam-Gasse 1/Top 2, A-1110 Wien

Einlass: Ab 18 Uhr

Jedes VIP-Ticket beinhaltet:

Ein 3-Gänge-Menü

Ein Starterpaket an Getränken am Tisch

Die Teilnahme an allen Shows des Abends

Eine Überraschung für jeden Gast

Für Fragen oder weitere Informationen besuche: www.goldenfight.at oder sende eine E-Mail an info@goldenfight.at.

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne 1×2 Tickets für das „Goldenfight“ am 19.09.2024. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.