Mega-Transfer: Sané steht vor Klubwechsel

Überraschender Transfer am Bosporus: Leroy Sané kehrt dem FC Bayern den Rücken und schließt sich Galatasaray Istanbul an – mit fürstlicher Entlohnung.

Galatasaray Istanbul hat einen Transfercoup gelandet: Leroy Sané verlässt den FC Bayern München und wechselt in die Süper Lig (höchste türkische Fußballliga). Der deutsche Nationalspieler hat sich gegen eine Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister entschieden und stattdessen für ein Engagement am Bosporus votiert.

Der 29-jährige Offensivakteur, der in der vergangenen Spielzeit in 45 Pflichtspielen für die Münchner 13 Treffer erzielte und sechs weitere vorbereitete, wird bei den Gelb-Roten fürstlich entlohnt. Mit einem kolportierten Jahressalär von 11 Millionen Euro steigt Sané zu einem der Topverdiener in der Geschichte des türkischen Fußballs auf.

Sportliche Neuorientierung

Für den früheren Star von Manchester City bedeutet der Wechsel eine sportliche Neuorientierung. Der Flügelstürmer bindet sich für drei Jahre an den türkischen Traditionsverein. Sein Arbeitspapier soll Berichten zufolge auch eine Ausstiegsklausel enthalten.

Wie türkische und französische Medien übereinstimmend melden, werden die letzten Vertragsdetails aktuell in Istanbul finalisiert.