Mercedes bei Horror-Unfall in zwei Hälften geteilt (VIDEO)

Ein schockierendes Video von einem schweren Unfall hat die Menschen auf dem gesamten Balkan in Erstaunen versetzt. Es zeigt, wie ein VW Golf II auf einer Straße in Bosanska Gradiska in zwei Hälften gebrochen ist.

Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben in den Sitzen, geschockt von dem, was ihnen widerfahren war, aber zum Glück wurden sie nicht schwer verletzt. Das Video und die schreckliche Szene am Unfallort haben nicht nur Zeugen, sondern auch Social-Media-Nutzer schockiert.

Im Inneren des zerbrochenen Autos befanden sich ein älterer Mann und eine Frau, während rund um sie herum Geschirr, Plastikflaschen, Zeitungen und Taschen verstreut lagen. Besonders beunruhigend ist jedoch die Tatsache, dass der vordere Teil des Autos während des Unfalls vollständig zerstört wurde, als ob er mit einem Messer abgeschnitten worden wäre. Die anderen Fahrzeugteile, einschließlich der Achse und der Haube, befanden sich etwa zehn Meter diagonal entfernt auf der anderen Straßenseite. Ein weitere Mercedes, der ebenfalls in den Unfall involviert war, wurde von den Medienberichten in Bosnien als leicht verletzt gemeldet.

Das Video zeigt auch das Ausmaß der Zerstörung, den Pfad, auf dem die Wrackteile lagen, sowie verstreute Papiere. Social-Media-Kommentare reagierten auf die Bilder mit Fragen wie „Wie konnte das passieren?“ und „Wie haben sie das überlebt?“ oder Kommentare wie „Nur Gott hat sie gerettet“.