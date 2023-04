Rückläufige Merkurphase bringt für Sternzeichen große Veränderungen

Die rückläufige Phase Merkurs beginnt heute, eine Zeit, die laut Astrologen den Sternzeichen Stier, Zwillinge, Jungfrau und Skorpion große Veränderungen bringen wird. Während diese Phase im Zeichen des Stieres verläuft, ist sie keineswegs jene der Katastrophe.

Wie immer müssen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Merkur selbst wird am 14. Mai auf 5 Grad des Stiers direkt positioniert sein und die meisten Schwierigkeiten dieser Phase mildern, bis er am 1. Juni endgültig aus dem post-retrograden Schatten hervorzutreten beabsichtigt. Es scheint, dass diese Phase einem Neustart gleiche oder das Ende eines Kapitels einläutete, um dadurch den Weg in eine bessere Zukunft zu ebnen.

Stier

Stiere müssen während dieser rückläufigen Merkurphase aufpassen, da diese am stärksten auf sie einwirken wird. Merkur wird ab dem 21. April in Ihr erstes Haus rückwärts ziehen, was bei dieser Gruppe dazu führen wird, dass sie ihre sprachliche Ausdrucksweise neu definieren wird, da sie ihre Haltung zu Meinungen und Ideen überdenken wird. Ihren Fokus wird jedoch die Lösung von Problemen der Vergangenheit bilden, indem sie sich von Menschen trennen, die ihnen die Energie rauben. Es ist eine Zeit zum Feiern, denn sie werden ein neues Kapitel aufschlagen und in eine glücklichere Zukunft eintreten.

Zwillinge

Wie zu erwarten, wird das Sternzeichen der Zwillinge während der rückläufigen Merkurphase stark beeinträchtigt. Merkur ist ihr beherrschender Planet und beeinflusst ihr Leben generell, daher hat alles, was ihn betrifft, auch direkte Auswirkungen auf sie. In dieser Phase werden sie einiges über die Vergangenheit nachdenken, jedoch wird der Fortschritt langsam gehen und mühsam sein. In Liebessachen werden sie noch unentschlossen sein und unzufriedene Beziehungen nicht beenden können, auch werden sie einige „Geschäfte“ unvollständig zurücklassen. Ab dem 14. Mai wird jedoch eine Woge positiver Energie auf sie zukommen und ihren Höhepunkt erreichen, wenn Merkur am 11. Juni wieder in die Zwillinge einzutreten beabsichtigt.

Jungfrau

In dieser rückläufigen Merkurphase wird das Sternzeichen der Jungfrau dazu animiert werden, sich mit seiner Perspektive und Philosophie auseinanderzusetzen. Merkur wird in Ihrem neunten Haus verkehren, was Sie an Orte, Bücher und Theorien erinnern wird, die sie vergessen haben. In diesem Prozess werden Sie sich anfangs ein wenig verloren fühlen, bevor Sie zu bestimmten Erkenntnissen gelangen. Am 14. Mai werden Sie jedoch Menschen in ihrer Nähe in einem anderen Licht sehen, und ihre Eigenschaften entdecken, von denen Sie nichts wussten, und Ihr Verhalten anderen gegenüber ändern.

Skorpion

Während dieser Phase wird auch das Liebesleben des Sternzeichens des Skorpions stark beeinträchtigt werden. Die Planeten im siebten Haus bedeuten, dass wichtige Gespräche mit dem Partner auf sie warten werden. Sie sind besorgt über ihre Beziehung, die momentan festgefahren wirkt. Sie werden jedoch alles tun, um die Situation zu verbessern, und es ist an der Zeit, ihre langfristigen Pläne und den momentanen Verlauf ihrer Beziehung zu überdenken. Um Stabilität in der Beziehung zu erreichen, müssen sie klarstellen, was sie wollen, und dies ihrem Partner mitteilen.