Messer-Attacke am Handelskai: Opfer verletzt

Am Donnerstagabend kam es am Wiener Handelskai zu einer verbalen Auseinandersetzung, die sich zu einer gefährlichen körperlichen Konfrontation entwickelte. Die aufgeheizten Gemüter zweier Männer entluden sich in einer Messerattacke, die um 19:15 Uhr einen Polizeieinsatz nach sich zog.

Der genaue Auslöser des Disputs bleibt auch einen Tag nach den Ereignissen rätselhaft. Die Wiener Polizei berichtet, dass sie nach einer zunächst verbal ausgetragenen Auseinandersetzung zum Ort des Geschehens gerufen wurde, weil der Streit in Gewalt umgeschlagen war. Dort fanden sie einen 22-jährigen Mann vor, der von seinem noch unbekannten Gegenspieler mit einem Messer am Oberarm verletzt worden war.

Täter flüchtig

Der Täter, dessen Identität weiterhin unbekannt ist, ergriff nach der Tat die Flucht und ist bis zum jetzigen Zeitpunkt flüchtig. Eine unverzüglich eingeleitete Sofortfahndung verlief bisher erfolglos.

Zeugenaufruf

Sofort eingesetzte Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten jungen Mann und versorgten ihn notfallmedizinisch. Die Polizei setzt inzwischen auf die Mithilfe der Öffentlichkeit und bittet um sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Tatverdächtigen, die – auch anonym – bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden können. Die Ermittlungen laufen noch.