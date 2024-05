Frau wird nach Wimpernverlängerung wochenlang blind

Die Sehnsucht nach dem perfekten Augenaufschlag wurde für Lillie Barrett zu einem Albtraum. Die junge Frau aus London ließ sich für umgerechnet 65,50 Euro Wimpern verlängern und zahlte dafür beinahe mit dem Verlust ihres Sehvermögens. Ihre beunruhigende Erfahrung wirft ein Schlaglicht auf die unterschätzten Gefahren kosmetischer Eingriffe.

Was als Wunsch nach schönerem Aussehen begann, endete für die 22-jährige Rezeptionistin in einem sechsstündigen Martyrium. Kurz nach der Wimpernverlängerung im November 2022 klagte Barrett über Irritationen am linken Auge. In der Hoffnung auf Besserung entfernte sie ihre Monatskontaktlinsen, die zwar praktisch, aber auch pflegeintensiv sind.

Statt einer Linderung verschärften sich Lillies Beschwerden jedoch zusehends. „Über Nacht hörten meine Augen nicht auf zu tränen, und ich dachte, es wäre nur meine Allergie“, erklärte sie gegenüber Lad Bible. Die Verwendung von Augentropfen brachte keine Erleichterung, stattdessen bildeten sich gelbe Flecken in ihrem Auge. Innerhalb kürzester Zeit musste sie feststellen: „Am zweiten oder dritten Tag verlor ich mein gesamtes Sehvermögen.“

Hornhautgeschwür

Die erschreckende Diagnose im Krankenhaus: ein Hornhautgeschwür. Eine Operation schien unvermeidlich. „Jemand in der Augenabteilung sagte zu mir, dass ich mein Sehvermögen nicht wiedererlangen würde, wenn ich mich nicht einer Operation unterziehe“, so Barrett, deren Welt in diesem Moment zusammenbrach. Nach dem chirurgischen Eingriff vergingen Wochen voller Ungewissheit, bis sie allmählich wieder Konturen erkennen konnte.

Ein definitiver Auslöser für die schwerwiegenden Komplikationen wurde im Krankenhaus nicht identifiziert, doch Barrett ist nun davon überzeugt, dass der längere Kontaktlinsengebrauch eine Rolle gespielt haben könnte. Sie mahnt zur Vorsicht: „Wenn ich jemandem einen Rat geben würde, dann wäre es, beim Tragen von Kontaktlinsen vorsichtig zu sein und auf jeden Fall früher ins Krankenhaus zu gehen“, betont sie und empfiehlt, eher zu Tageslinsen zu greifen.

Anhaltende Konsequenzen

Obwohl die Operation erfolgreich war und ihr Sehvermögen sich allmählich erholte, steht Lillie Barrett vor weiteren Herausforderungen. Ihr Auge ist dauerhaft verfärbt und das Sehvermögen noch immer beeinträchtigt – eine weitere Operation könnte notwendig sein. Ihr Rat an andere lautet: Die eigene Gesundheit stets ernst nehmen und rechtzeitig medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.