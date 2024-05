Leberwurst- und Biereis: diese Sorten überzeugen im Sommer

Es weht ein frischer Wind durch die Kühltheke, und der bringt kuriose Geschmackskreationen mit sich. Österreichs Eissalons haben mit der Frühlingssonne ihre Tore geöffnet und nicht nur die Klassiker wie Vanille und Erdbeere halten Einzug, sondern auch mutige Neuheiten – Leberwursteis, jemand? Doch keine Sorge, auch für weniger abenteuerlustige Gaumen gibt es Neues zu entdecken, wie das Schoko-Whiskey-Eis.

Eiszeit beginnt im Februar

Die Winterschals sind kaum weggepackt, da lockt bereits das Eisvergnügen. „Heuer startete die Eissaison bei uns schon am 22. Februar“, verrät Wolfgang Schutzner, Konditormeister und Regionalheld im Bereich Eiskreationen der Kronen Zeitung. Von Waidhofen an der Thaya aus versorgt er nicht nur die lokale Bevölkerung, sondern auch Naschkatzen in Heidenreichstein, Dobersberg oder Allentsteig mit seinen gefrorenen Köstlichkeiten.

Kühne Kreationen quer durchs Waldviertel

Schutzner, bekannt für seine Experimentierfreude, hat sich dieses Jahr wieder selbst übertroffen. Das Angebot seiner Eiskunstwerke ist so vielfältig wie nie. Während einige seiner Eissorten die Gaumen kitzeln und mit einem Augenzwinkern serviert werden, überzeugen andere durch die gekonnte Verbindung von Qualität und Originalität. Von Leberwursteis (Eismanufaktur Harlekin in Mistelbach) über Bier (Eis-Greissler) bis hin zu Eierlikör (Eis-Greissler) und Sturm (Eis-Greissler) werden die Eissorten immer kreativer.

Besonders beliebt bei den Naschkatzen sind die Sorten Cremeschnitte und Cookies. Heuer neu im Sortiment: Erdnuss und Mozart.

Gaumenfreude für jede Vorliebe

Während sich die einen mutig an exotische Sorten heranwagen, genießen andere lieber die bewährten Klassiker, die in ihrer Qualität unübertroffen sind. Schutzners Eisrepertoire ist ein Spiegelbild des vielseitigen Geschmäckers seiner Kunden: von traditionell bis gewagt.

Dieses Frühjahr ist also nicht nur die Zeit für das Erwachen der Natur, sondern auch für die Geschmacksexplosion im Eisbecher. Also, machen Sie sich bereit für einzigartige Erlebnisse, die weit über das gewöhnliche Schleckvergnügen hinausgehen.