Messerangriff in Kirche bei Messe während Live-Übertragung (VIDEO)

In Sydney hat ein schockierender Vorfall stattgefunden, bei dem ein Bischof und mehrere Gläubige Ziel eines Messerangriffs wurden. Die Attacke ereignete sich während einer Live-Übertragung auf der YouTube-Seite der betroffenen Kirche. Es wird angenommen, dass dieser Übergriff eine bedauerliche Verbindung zu einer früheren Messerattacke aufweist.

In Sydney (Australien) ereignete sich eine beunruhigende Messerattacke auf Bischof Mari Emmanuel und mehrere seiner Gläubigen. Während der Predigt in der „Christus Der Gute Hirte Kirche“ in Wakeley, einem westlichen Vorort Sydneys, betrat ein Angreifer den Altarbereich, um den Bischof mutmaßlich mehrmals mit einem Messer zu attackieren. Die erschütternden Aufnahmen des Vorfalls wurden live auf der YouTube-Seite der Kirche übertragen.

Mit Schrecken verfolgten die Gläubigen das Geschehen und eilten ihrem Bischof zur Hilfe, als er zu Boden stürzte. Frühe Berichte weisen darauf hin, dass in der folgenden Auseinandersetzung mindestens zwei weitere Personen erstochen wurden.

Zweite Messerattacke

Dieser Vorfall erfolgte lediglich 48 Stunden nach einer anderen brutalen Messerstecherei in Westfield Bondi Junction, bei der sechs Personen von einem Mann ermordet wurden. Bei dem Täter handelt es sich um den 40-jährigen Joel Cauchi, der fünf Frauen und einen Sicherheitsbeamten erstach, bevor er von der Polizei erschossen wurde.

Die „Christus Der Gute Hirte Kirche“ hat eine bemerkenswerte Präsenz auf YouTube mit fast 200.000 Abonnenten. Nach diesem Vorfall wird eine zunehmende Aufmerksamkeit erwartet. Die Daily Mail Australia hat die Polizei von New South Wales um einen entsprechenden Kommentar gebeten, bislang noch keinen erhalten.