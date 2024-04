HORRORTAT: Held stoppt Messerangriff im Einkaufszentrum (VIDEO)

In den sozialen Netzwerken wurde ein Foto des mutmaßlichen Angreifers veröffentlicht, der in einem Einkaufszentrum mindestens vier Menschen getötet hat. Der Täter schwang ein Messer und stach wahllos auf die Menschen ein. In seinem blutrünstigen Amoklauf stach er sogar ein Baby nieder.

Messerangreifer jagt Opfer

Augenzeugen berichten von einem grauenvollen Szenario: Der Angreifer lief mit einem Messer durch das Einkaufszentrum in Sydney und suchte nach Opfern. „Alle begannen zu fliehen, viele weinten“, so die Zeugen. Inmitten des Chaos hörte man Schüsse; es gab Tote. Die Polizei umstellte schnell das Gebäude und leitete eine Evakuierung ein, nachdem der Verdacht auf einen Messerangriff bestand.

Ein entscheidender Augenblick wurde auch eingefangen: Als der Angreifer auf eine Familie zusteuerte, trat ein mutiger Mann vor und blockierte ihm den Weg. Der Angreifer zögerte, änderte seine Richtung und wich dem Mann aus, der nicht zurückwich.

Es ist zu erinnern, dass mindestens vier Menschen bei dem Messerangriff getötet wurden. Dieses tragische Ereignis fand gegen 16 Uhr an einem Samstagnachmittag statt. Ein Mann begann, Personen zu erstechen, darunter eine Frau und ihr Baby, bevor die Polizei ihn erschoss.

Panische Familien schilderten, wie sie um ihr Leben rannten, während Spezialeinheiten der Polizei das Einkaufszentrum stürmten.