Schrecklicher Unfall: Ein Toter und vier Verletzte – Schwangere im Spital (FOTO+VIDEO)

Am Freitag ereignete sich ein tragischer Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Altenfelden, Oberösterreich, der das Leben eines 77-jährigen Mannes aus dem Mühlviertel forderte. Vier weitere Personen wurden verletzt, darunter eine schwangere 29-Jährige. Der dramatische Vorfall löste umgehend einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus, einschließlich des Einsatzes eines Rettungshubschraubers.

77-Jähriger übersah Auto

An der Kreuzung der Böhmerwald Landesstraße und der Bundesstraße B 127 kam es zu einem folgenschweren Irrtum. Der 77-jährige Autofahrer übersah beim Einbiegen auf die Vorrangstraße das entgegenkommende Auto eines 23 Jahre alten Mannes. Die Kollision war so heftig, dass das Fahrzeug des Seniors stark beschädigt wurde und sich um 90 Grad drehte. Das Wrack klemmte den Fahrer ein, sodass die Rettungskräfte gezwungen waren, ihn herauszuschneiden. Doch trotz der Bemühungen verstarb der ältere Herr noch am Unglücksort.

Rettungseinsatz für Schwangere und Begleiter

Im anderen beteiligten Auto befanden sich vier Personen aus dem Bezirk Rohrbach, unter ihnen die schwangere Frau, die vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 23-jährige Fahrer des Autos, seine 20-jährige Beifahrerin sowie ein weiterer 25-jähriger Insasse erlitten ebenfalls Verletzungen und wurden mit Rettungsfahrzeugen in das nahegelegene Krankenhaus nach Rohrbach transportiert.

Umfangreiche Aufräumarbeiten

Die Freiwillige Feuerwehr Altenfelden berichtete, dass eine Person sofort mittels Rettungsgerät aus einem Fahrzeug befreit werden musste. Die anderen Insassen konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen und wurden vor Ort vom Roten Kreuz betreut. Der Unfall führte zu einer vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigung, da umfangreiche Aufräumarbeiten notwendig waren und der Verkehr dementsprechend umgeleitet werden musste.

Dieser schreckliche Vorfall verdeutlicht die essenzielle Rolle und den unermüdlichen Einsatz der Rettungsdienste, die in solchen Momenten zur Stelle sind, um Hilfe zu leisten und Leben zu retten.