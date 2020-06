14-jähriger Lenker verursacht Unfall: vier Teenager sterben

Vier tote Teenager und ein minderjähriger Lenker. So lautet die traurige Bilanz eines Autounfalls in Australien.

Im Bundesstaat Queensland kam es am Sonntagmorgen zu einem verheerenden Verkehrsunfall. Der nur 14 Jahre alte Lenker streifte mit dem Fahrzeug einen Kreisverkehr aus Beton, woraufhin das Auto umkippte und gegen einen Ampelmast krachte.

Für vier Teenager – laut Twitter zwischen 8 und 12 Jahren – kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarben noch am Unfallsort. Nur der Lenker (14) überlebte.

Er wurde laut Polizei mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus der Stadt Townsville gebracht. Der Fahrer soll nun von der Polizei einvernommen werden. Er soll das Auto gestohlen haben

4 kids between 8 and 12 dead and another in hospital.

Single vehicle accident, stolen car. 4.30 am



Not uncommon for #Townsville. pic.twitter.com/rh8hRbfYxU