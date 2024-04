Ozempic: Arzt warnt vor tödlicher Nebenwirkung

Von Los Angeles bis zum Wien: Abnehmmittel, wie Ozempic oder Wegovy, die eigentlich zur Diabetes-Therapie gedacht sind, erleben einen Boom unter den Schönen und Reichen. Doch ein führender US-Mediziner mahnt zur Vorsicht – die Gründe dafür sind gravierend.

Beide Arzneimittel, die hauptsächlich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes vorgesehen und genehmigt sind, haben aufgrund ihrer gewichtsreduzierenden Nebenwirkungen sprunghaft an Popularität gewonnen. Sie gelten als Wundermittel auf dem Weg zur Traumfigur und finden Anklang bei einer Reihe von Prominenten wie Sharon Osbourne und Elon Musk. Diabetes-Medikamente wie Ozempic und Wegovy erlangen in Hollywood Star-Status als Abnehm-Injektionen. Doch der hohe Preis dieser kurzfristigen Erfolge könnte langfristig zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen, warnt der Ernährungsexperte Mark Hyman.

Darmprobleme

Mit deutlichen Worten sprach sich Hyman in der jüngsten Episode des Podcasts „The Diary of a CEO“ vom 11. April gegen den sorglosen Einsatz von Ozempic aus. Der Wirkstoff, der eigentlich zur Behandlung von Diabetes vorgesehen ist, gerät zunehmend in den Fokus der Gesundheitsexperten. Die Erkrankung an einem Darmverschluss, so die offizielle Warnung der Gesundheitsbehörden seit September 2023, könnte eine direkte Folge der Einnahme sein. Die Medikamente verlangsamen offenbar die Nahrungsbewegung und führen somit zu einem verlängerten Sättigungsgefühl – mit potenziell tödlichen Konsequenzen, wie dem Absterben von Gewebe und Organversagen.

Popularität zum Nachteil von Diabetikern

Die Popularität der Medikamente wie Ozempic und Wegovy, beide basierend auf dem Wirkstoff Semaglutid, hat seit ihrer Einführung stetig zugenommen. Für übergewichtige und adipöse Personen bedeuten sie Hoffnung, denn sie versprechen einen signifikanten Gewichtsverlust. Novo Nordisk, der dänische Pharmakonzern hinter Ozempic, konnte Studien vorweisen, die einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von bis zu 15 Prozent innerhalb von 18 Monaten dokumentieren. Diese Erfolge führten zu einer enormen Nachfrage, die sogar in Lieferengpässen resultierte – zum Nachteil von Diabetikern, die auf das Medikament angewiesen sind.

Gefährliche Nebenwirkungen

Abseits der Versprechen und der scheinbaren Erfolge gibt es jedoch dunkle Schattenseiten: Mediziner Hyman hebt insbesondere das erhöhte Risiko für eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis) hervor. „Das Risiko einer Pankreatitis steigt durch die Einnahme von Ozempic um 900 Prozent“, so Hyman, was lebensbedrohliche Komplikationen, ja sogar Organversagen nach sich ziehen kann. Diese besorgniserregende Statistik wird durch eine Studie der University of British Columbia untermauert, die ein neunfach erhöhtes Risiko für eine solche Entzündung bei Personen, die Semaglutid einnehmen, feststellte.

Umdenken ist gefordert

Die Ereignisse rufen nach einem verantwortungsbewussten Umgang mit solchen Medikamenten. Im Lichte der schwerwiegenden potenziellen Nebenwirkungen sollte die Verwendung von Ozempic und ähnlichen Wirkstoffen auf die Patienten beschränkt bleiben, für die sie entwickelt wurden: Menschen mit Diabetes und starkem Übergewicht, die unter medizinischer Aufsicht stehen. Der verlockende schnelle Gewichtsverlust darf nicht über die damit verbundenen Gesundheitsrisiken hinwegtäuschen.